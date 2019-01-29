عربيات ودوليات

رام الله- كونا: اعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس امس ان مجموعة من المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى.واوضحت الدائرة في بيان لها ان عضو الكنيست الإسرائيلي يهودا غليك هو من قاد اقتحام المستوطنين واظهر الفيديو الذي نشرته الدائرة المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى ويحتفلون بـ«زفاف غليك» بحماية من شرطة الاحتلال.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن احد حراس المسجد الاقصى قوله «ان اقتحام المتطرف غليك واحتفائه بزفافه داخل باحات المسجد تعد خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين والمصلين كما يعد حلقة متقدمة في استهداف المسجد الأقصى الذي سيكون نقطة الاستهداف الرئيسة استهلالا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة».

