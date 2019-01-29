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طهران: البرنامج الصاروخي غير قابل للتفاوض


عواصم- الوكالات: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» امس عنه تأكيده أن «البرنامج الصاروخي الإيراني ردعي الطابع تماما وتم تصميمه من أجل الدفاع عن البلاد». وأضاف أن «تجارب العقود الماضية برهنت على ضرورة أن نتمتع بالقدرات اللازمة للدفاع عن البلاد عند الحاجة في هذه المنطقة المضطربة».وتابع «سياستنا تجاه دول المنطقة والجوار واضحة تماما إذ نتطلع إلى بناء علاقات سلمية وودية مع جميع دول المنطقة والجوار وأن ندفع المنطقة صوب الاستقرار والتنمية»، وأضاف «إجراءاتنا في المجال الدفاعي أمر طبيعي وبديهي، ومن حق كل بلد الاستفادة من قدراته عند الحاجة للدفاع عن النفس».وشدد «أعلنا مرارا أن سياساتنا الدفاعية نقررها بأنفسنا ولن نسمح للآخرين بالتدخل في مثل هذه القضايا، ولن نتفاوض مع الآخرين في مجال البرنامج الصاروخي والدفاعي».
وتقول الدول الغربية إن التجارب الصاروخية الإيرانية تنتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.


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