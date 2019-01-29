عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس ان بلاده تسعى لتأسيس مناطق آمنة من أجل عودة اربعة ملايين لاجئ سوري الى بلادهم متعهدا بتحقيق الاستقرار في شرقي نهر الفرات في الفترة المقبلة. وقال أردوغان في كلمته في الاجتماع التأسيسي لشبكة التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الوطنية بدول منظمة التعاون الاسلامي باسطنبول «نهدف لتأسيس مناطق آمنة من أجل عودة اربعة ملايين لاجئ سوري الى بلادهم». وأكد السعي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرقي الفرات في اقرب وقت ممكن موضحا «اننا سنطهر المنطقة من عناصر تنظيم «داعش» وبقاياه التي يتم تدريبها ضد تركيا» وذكر أردوغان أن تركيا انفقت حوالي 35 مليار دولار على اللاجئين حتى الوقت الحالي وفقا لاحصائيات الأمم المتحدة ومن ضمن اللاجئين التي انفقت عليهم اربعة ملايين لاجئ سوري. واشار الى بذل انقرة جهودا كبيرة في القضاء على المنظمات «الارهابية» وللتخفيف من آثار الأزمات والتداعيات الانسانية في مناطق النزاع لافتا الى عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته ووعوده الدولية المتعلقة بمساعدة اللاجئين.وقال الرئيس التركي «الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده المتعلقة بمساعدة اللاجئين». مشيرا الى أنّ البلدان الغربية سعت لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال تسليح تنظيم إرهابي آخر.

الى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعتبر من الممكن أن تستخدم تركيا وسوريا اتفاقية أضنة لتوفير الأمن على الحدود السورية التركية. كما كشف الوزير الروسي أن اللقاء المقبل حول سورية في أستانا سينعقد منتصف الشهر المقبل.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده لن تسيطر على أو تراقب قاعدة التنف العسكرية الأميركية في سورية قرب الحدود مع الأردن بعد انسحاب القوات الأميركية لوقوعها خارج الأردن وبسؤاله عما إذا كانت القاعدة ستسلم إلى الأردن عقب انسحاب القوات الأميركية، أجاب الصفدي «لا، فالتنف منطقة واقعة داخل سورية»وتابع الصفدي، «الأردن سوف يحمي حدوده ولكنه لن يعبر إلى داخل الأراضي السورية ونأمل أن تعقد محادثات ثلاثية للاتفاق على ترتيبات تضمن الأمن في الجانب الآخر من الحدود».

