مال وأعمال

أوضح وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان انه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول عمليات السحب التي تجريها البنوك المحلية في ضوء الشكاوى التي وردت الى وزارة التجارة والصناعة من قبل المواطنين تتعلق بشفافية ونزاهة تلك السحوبات في ضوء تكرار فوز بعض الأسماء. وأوضح الروضان في رد على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه ان اللجنة المشكلة عقدت عدة اجتماعات مع البنوك وممثل عن البنك المركزي وتلقت مجموعة من التقارير حول عمليات السحب وقام احد اعضائها المتخصص في الحواسب الآلية بالتواصل مع البنوك عن طريق اللجنة وطلب بيانات واجراءات السحوبات لفحصها ولم تتوصل اللجنة وفقاً لما انتهت اليه تقريرها الى وجود ثمة شبهة في عمليات السحب وانتهت الى مجموعة من التوصيات لضبط عمليات السحب وازالة اي شبهات او غموض قد يحيط بها ومنها:

ربط تراخيص ممارسة السحوبات للبنوك بابراز عقد مع مراقب الحسابات الخارجية يتضمن التزام المراقب بتقديم اقرار لوزارة التجارة والصناعة قطاع الرقابة وحماية المستهلك.

اعادة النظر في القانون رقم 2 لسنة 1995 ليتواكب مع المستجدات المتعلقة بأشخاص وتكنولوجيا السحوبات.

توحيد نظام ادخال البيانات من قاعدة بيانات البنك الى جهاز القرعة على ان يكون الادخال مباشراً فلا يتم نقل البيانات على حامل تخزن فيه قبل نقلها لجهاز القرعة وأن تتم هذه العملية بوقت محدد قبل اجراء عملية السحب كما يلزم ان تخزن عمليات كل سحب في ملف مستقل داخل السحب لامكان مراجعتها لاحقاً.

وقد تم ارسال توصيات البنك المركزي والذي قام باصدار تعميم بها على كافة البنوك وتم بعد ذلك عقد اجتماع برئاسة وكيل الوزارة مع ممثلي جميع البنوك الكويتية بمقر الوزارة، حيث تم الاتفاق على تفعيل تلك الآليات على ان يتم العمل بها اول يناير 2019.

وقد اكد قطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي على قيام البنك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بالالتزام في تطبيق الاجراءات التي تكفل عمليات السحب على الجوائز التي تقدمها البنوك المحلية لعملائها، مضيفاً الى ان البنك المركزي لا يمكنه اجراء الرقابة المسبقة على ادخال البيانات كما لا يمكنه تكليف مراقبين يتولون حضور جميع عمليات السحب التي تجريها البنوك لأن ذلك يتطلب عدداً كبيراً من المراقبين.

