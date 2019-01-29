مال وأعمال

عقد المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اجتماعة الثالث لدور الانعقاد الثاني لسنة 2019 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد وبحضور اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وبمشاركة بدر الرفاعي الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالانابة واحمد العنزي الامين العام المساعد لشؤون المجلس الاعلى واستشراف المستقبل حيث ناقش المجلس مشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019 كذلك تم بحث ومناقشة آخر المستجدات بشأن مشروع تطوير وإصلاح الادارة الحكومية.

