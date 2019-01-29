مال وأعمال

كشفت مصادر عن وجود استحقاقات كبيرة امام تطوير نشاط وعمل البورصة منها الاتجاه لطرح منتجات جديدة «اقراض واقتراض الأسهم» في المرحلة القادمة، والوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية المتوقع انجازه في سبتمبر المقبل لبدء الاختبارات حيث تم التنسيق مع بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت.

وألمحت الى ان 2019عام مليء بالاستحقاقات التي سيتم انجازها لتحسين اداء وعمل سوق الأسهم متوقعة ان يصدر تقرير «أم سي اي» خلال يونيو القادم بحالة تصنيف الكويت حيث تواصل هيئة السوق جهودها لمعالجة جميع الاشكاليات.

وحول دعم الشركات المتوسطة والصغيرة قالت المصادر ان تحديد منصة خاصة لشركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب تفاعلا منها مع البورصة حيث يمكن مراجعة قواعد الافصاح وقواعد الاندماج والاستحواذ لافتا الي ان انشاء منصة لادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا يمكن وأن تفعل بشكل كامل الا مع مراعاة احوال تلك الشركات من حيث التكاليف والالتزام بالقواعد وتعليمات هيئة الاسواق، وكذلك شركة البورصة.

وبينت ان مراجعة هذا الملف يتطلب بحث ودراسة ما يتناسب مع قطاع الشركات الصغيرة لتلافي التكاليف المرتفعة عليها مع تحقيق الغرض والهدف من الادراج حيث تعمل الهيئة لايجاد ارضية لتحفيز الشركات نحو الادراج.

