loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

منتجات «إقراض واقتراض الأسهم» سبتمبر المقبل

«هيئة الأسواق»: إدراج المشاريع الصغيرة قيد المراجعة

محمد المملوك
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 29 يناير 2019

كشفت مصادر عن وجود استحقاقات كبيرة امام تطوير نشاط وعمل البورصة منها الاتجاه لطرح منتجات جديدة «اقراض واقتراض الأسهم» في المرحلة القادمة، والوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية المتوقع انجازه في سبتمبر المقبل لبدء الاختبارات حيث تم التنسيق مع بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت.
وألمحت الى ان 2019عام مليء بالاستحقاقات التي سيتم انجازها لتحسين اداء وعمل سوق الأسهم متوقعة ان يصدر تقرير «أم سي اي» خلال يونيو القادم بحالة تصنيف الكويت حيث تواصل هيئة السوق جهودها لمعالجة جميع الاشكاليات.
وحول دعم الشركات المتوسطة والصغيرة قالت المصادر ان تحديد منصة خاصة لشركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب تفاعلا منها مع البورصة حيث يمكن مراجعة قواعد الافصاح وقواعد الاندماج والاستحواذ لافتا الي ان انشاء منصة لادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا يمكن وأن تفعل بشكل كامل الا مع مراعاة احوال تلك الشركات من حيث التكاليف والالتزام بالقواعد وتعليمات هيئة الاسواق، وكذلك شركة البورصة.
وبينت ان مراجعة هذا الملف يتطلب بحث ودراسة ما يتناسب مع قطاع الشركات الصغيرة لتلافي التكاليف المرتفعة عليها مع تحقيق الغرض والهدف من الادراج حيث تعمل الهيئة لايجاد ارضية لتحفيز الشركات نحو الادراج.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة