مال وأعمال

تعكف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على فحص ودراسة عقود المشروعات المنتهية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وذلك في اطار سعيها لطرح المشاريع من خلال المزايدات العامة. ونفت هيئة الشراكة وجود اي نوع من الهدر المالي بشأن عدم طرح مشروعات العقود المنتهية وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014 حيث تتولى الهيئة اعادة طرح المشاريع بالتعاون مع الجهات المختصة بما يتوافق مع الدور المنوط لكل جهة. وقالت «الشراكة» في وثيقة حكومية حصلت «النهار» على نسخة منها ان توزيع نسب المشاريع بواقع 26 في المئة للفائز في مزايدة ونسبة 24 في المئة للحكومة وعلى ان تطرح نسبة الـ 50 في المئة للاكتتاب للمواطنين ينطبق على المشاريع التي تزيد كلفتها الاجمالية فوق الـ 60 مليون دينار وتقوم هيئة الشراكة بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع عقب طرحه وتحديد المستثمر الفائز. واوضحت ان المشروعات القائمة والتي طرحت مسبقاً لن تؤسس لها شركات مساهمة عامة وعليه لم تطرح للاكتتاب.

