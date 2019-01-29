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مال وأعمال

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«هيئة الاستثمار»: لا استيلاء على المال العام في «كاسكو»

علي حامد
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الثلاثاء 29 يناير 2019

أفادت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار بانه لم يتم الاستيلاء على اي مبالغ من الشركة الكويتية لخدمة الطيران «كاسكو»، مؤكدة انه تم توريد كامل المبالغ التي استلمها المحصل من مواقع الشركة.
وأضافت انه ما تم تداوله عن قيام احد الموظفين من الجنسية العربية بسرقة واختلاس مبالغ مالية من الصندوق المالي للشركة وهروبه خارج البلاد غير صحيح ولفتت الى ان الموظف قام بتسليم مبلغ العهدة للجهة المختصة قبل سفره لظروف خاصة.
وأكدت على انه لا يوجد قرار اداري ينص على حجز جواز سفر لاي موظف، لكون احكام التمييز قد استقرت على ان جواز السفر وثيقة لصيقة بالشخص ولا يجوز حرمانه منها او منعه من حيازتها. وأشارت الى انه لم يتم تقديم شكوى باختلاس او خيانة الأمانة ضد اي من موظفي الشركة لعدم ثبوت ارتكاب اي موظف لاي جريمة يُعاقب عليها القانون.
وذكرت انه لم يتم منح اي موظف مُحال للتحقيق في الشركة اجازة سنوية، حيث ان ذلك يتعارض مع الاجراءات الادارية للشركة.


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