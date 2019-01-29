مال وأعمال

رفعت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات عن شركة الألومنيوم الروسية العملاقة روسال وشركات روسية اخرى مرتبطة بقطب الصناعة اولج ديريباسكا متحدية مساعي يقودها الديموقراطيون في الكونغرس للابقاء على العقوبات. وفي وقت سابق هذا الشهر، انضم اعضاء جمهوريون الى الديموقراطيين في محاولة فاشلة لابقاء العقوبات على روسال والشركة الأم مجموعة «ان بلس» وشركة الكهرباء «جيه.اس.سي يورو-سيب-انرجو». ويقول انصار الابقاء على العقوبات ان سيطرة ديريباسكا، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الشركات اكبر مما يسمح برفع العقوبات التي فُرضت عليها في ابريل الماضي لمعاقبة روسيا على ضم القرم ومحاولات التدخل في الانتخابات الأميركية ومساندة الحكومة السورية في الحرب. لكن وزارة الخزانة الأميركية قالت في بيان امس الأحد، ان الشركات الثلاث قلصت حصص ديريباسكا المباشرة وغير المباشرة فيها وانه لم يعد يسيطر عليها.

