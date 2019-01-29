مال وأعمال

تباين اداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات امس، حيث تراجع المؤشران الأول والعام بنسبة 0.58 في المئة و0.38 في المئة على الترتيب، فيما ارتفع الرئيسي وحيداً بنسبة 0.04 في المئة. وتراجعت السيولة الى 36.9 مليون دينار، مقابل 38.35 مليون دينار بالأمس، فيما ارتفعت احجام التداول عند 199.16 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 190.68 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت الجلسة تراجع 7 قطاعات بقيادة النفط والغاز بنسبة 2.90 في المئة، بينما ارتفع 4 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ0.42 في المئة. وتصدر سهم نابيسكو القائمة الحمراء بنسبة 9.90 في المئة، بينما جاء تحصيلات على رأس الارتفاعات بـ10 في المئة.

وجاء سهم اعيان للاجارة المرتفع 1.61 في المئة على رأس الكميات بـ34.39 مليون سهم، بينما تصدر بيتك السيولة بقيمة 13.79 مليون دينار، منخفضاً 1.82 في المئة.