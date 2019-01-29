مال وأعمال

أعلن بنك الكويت المركزي انه تم تخصيص آخر اصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة 200 مليون دينار (660.16 مليون دولار).

وحسب بيان المركزي، يبلغ اجل الاصدار نحو 3 اشهر، بمعدل عائد 3 في المئة. ويتوافق اجل تلك السندات وعائدها مع اخر اصدار للمركزي الكويتي يوم الثلاثاء الماضي، بقيمة 240 مليون دينار.

وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، او ضخ سيولة اضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، واحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

