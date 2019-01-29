مال وأعمال

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على الاطلاع على تجارب الإصلاح الاقتصادي والمالي والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن بغية إحراز مزيد من التقدم للاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه في التنمية والاستدامة، نظم بنك الكويت المركزي جلسة حوار مغلقة حضرها دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، للنقاش والتعرف على تجربته في الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال توليه وزارة المالية ثم رئاسته للحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية. وخلال اللقاء تحدث دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عن مسيرة التنمية الاقتصادية في لبنان وما اعترضها في السابق من تحديات والسبل التي اتبعت في تذليل العقبات، كما تم تبادل الآراء حول مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية في المنطقة وآفاق المستقبل في ضوء الواقع الإقليمي والمتغيرات الدولية. كما تطرق النقاش إلى المستجدات في الصناعة المصرفية على المستوى العالمي والتحولات التي يفرضها التطور التقني على هذه الصناعة، والدور المطلوب من القائمين عليها لتطويرها والاستفادة من الفرص الواعدة للنمو في هذا المجال.

