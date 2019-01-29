مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحصيلها 3?6 ملايين دينار (نحو 11?8 ملايين دولار) رسوم إيداع علامات تجارية وبراءات الاختراع في العام الماضي.

وقالت (التجارة) في بيان صحافي ان إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع لديها أنجزت 10436 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و13239 معاملة نشر علامة تجارية خلال العام الماضي. وأوضحت أنها قامت بتسجيل 6079 معاملة علامة تجارية وإصدار شهادة لها و أربعة طلبات تسجيل علامة جماعية وعلامات مراقبة خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أنها أنجزت 3598 معاملة تجديد العلامات التجارية و 3352 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل في السنة ذاتها. وذكرت أنها تلقت 277 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية منها 232 طلب اعتراض على قبول تسجيل علامة تجارية و45 طلب تحديد جلسة لسماع الأقوال 5938 طلب لنشر التأشيرات و329 مستخرجا و67 تظلما خلال العام الماضي.

