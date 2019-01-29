مال وأعمال

وجهت مدير عام شركة «ليدرز غروب للاستشارات والتطوير» ورئيسة اللجنة المنظمة لـ«معرض هوريكا الكويت» نبيلة العنجري الشكر والتقدير لجميع من ساهم في «النجاح الباهر» الذي حققته الدورة الثامنة من المعرض لافتة الى ان الدورة القادمة ستنطلق من 22 الى 24 يناير 2020.

وقالت العنجري في بيان بمناسبة اختتام المعرض وتقييم النتائج وحركة الزوار ورضا العارضين: «يحق لرعاة وداعمي وعارضي «هوريكا الكويت» الاعتزاز بما حققته هذه التظاهرة الفريدة من نوعها خلال هذه الدورة من نجاح باهر بكل ما للكمة من معنى، وهو نجاح شمل جميع جوانب ومراحل واحداث وأنشطة المعرض، وانعكس مباشرة على غاياته التجارية والتسويقية والترويجية، بحيث يمكن القول فعلا اننا شركاء جميعا في هذا النجاح وفي تطوير صناعة وقطاعات الضيافة». وتقدمت العنجري «بتحية خاصة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على تكرمها برعاية افتتاح المعرض وتفقد اجنحته واللقاء مع مسؤولي الشركات الراعية والعارضة، وتداول اوضاع قطاعات الضيافة، ومنها الصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم وشركات الخدمات التكنولوجية الحديثة، مما مثل تعبيرا عن اهتمام حكومي نرجو ان يتزايد بهذه المجالات لما لها من اهمية قصوى في اي مشروع جاد لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ناشطا في المنطقة».

كما نوهت مدير عام ليدرز غروب بالحضور والتمثيل الدبلوماسي الكثيف في هوريكا «ومن مظاهر ذلك زيارة اكثر من 10 سفراء للمعرض، واقامة كل من سفيرة فرنسا وسفير استراليا في الكويت امسية تكريمية على شرف المشاركين في هوريكا، الى جانب وفود تجارية اجنبية زارت المعرض واجرت مفاوضات مع عدد من العارضين او استطلعت امكانيات اقامة مشاريع مشتركة».

ولفتت العنجري الى «الطابع متعدد الجنسيات الذي برز في مسابقات الطهي وانشطة أخرى وفي تنوع المشاركين في المعرض الذين ينتمون لنحو 20 جنسية، مما اعطى نكهة خاصة للمعرض الى جانب تركيزنا ايضا على بحث شؤون المطبخ والمطاعم الكويتية والمأكولات الصحية، وكل ما يخدم الامن الغذائي للكويت وبيئة الاعمال المناسبة للمشروعات المهتمة بالضيافة».

وأكدت اهتمام ليدرز غروب واللجنة المنظمة برفع نسبة رضا العارضين عاما بعد عام «علما ان الزيادة الكبيرة في عدد الشركات والجهات المشاركة هذا العام فاق عدد العام الماضي بنسبة تزيد عن 10%، وكذلك زاد عدد الزوار من 6 آلاف الى ما يقارب 7 آلاف»، لافتة الى أن « كل من زار المعرض من صناع الضيافة والمعنيين بالصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم لمس حيوية نادرا ما تعرفها مثل هذه التظاهرات المتخصصة». كما توجهت العنجري بالشكر الى كل العاملين في ادارة ولجان المعرض والمتعاونين في تنظميه ولاسيما مدير عام شركة هوسبيتاليته سرفيسز اللبنانية جومانا دموس «وطاقمها المهني الذي كان خير معين لنا».

