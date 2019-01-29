مال وأعمال

قدم بنك الكويت الوطني رعايته لمهرجان فلير الرياضي للعام الثالث على التوالي كشريك استراتيجي للحدث الذي نظمه نادي «فلير فتنس» في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST بمشاركة شبابية كبيرة.

واستمر المهرجان لمدة يومين وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والاجتماعية، تخللها مسابقات وتحديات تنافسية ومشاركة لفئة أصحاب المشاريع الصغيرة الكويتية بهدف دعمهم لعرض منتجاتهم وتعزيز المشاركة في المهرجان ليكون ذات طابع اجتماعي ورياضي في الوقت نفسه. وقد أثبت بنك الكويت الوطني حضوراً قوياً خلال المهرجان حيث نجح في جذب المشاركين للتنافس في عدد متنوع من المنافسات الرياضية التي أعدها خصيصاً لهذا الحدث، حيث تنافس الشباب على ألعاب اللياقة البدنية على اختلافها وقدم الوطني للفائزين مسابقاته جوائز قيمة. وتسلم بنك الكويت الوطني تكريماً من المنظمين في ختام المهرجان قدمه وزير التجارة خالد الروضان والمدير الشريك لفلير فيتنس يوسف الشايع، وذلك تقديرا لمشاركة البنك ودعمه لهذا الحدث الرياضي الذي استقطب مئات الشباب للمشاركة في التحدي والتنافس الرياضي.

وبدوره نوّه المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبد المحسن الرشيد بنتائج الحدث على صعيد الاقبال الجماهيري والاهتمام بالرياضة وأكد على تلاقي أهدافه مع أهداف التنمية الاجتماعية التي يعمل بموجبها بنك الكويت الوطني والتي من شانها خلق ترابط وتواصل اجتماعي بين الشباب، والمساهمة في رفع الوعي السليم بشأن ممارسة الرياضة. ولفت الرشيد إلى أن مهرجان فلير الرياضي جمع بين التنافس الرياضي واستعراض المهارات الشبابية مما منحه قيمة مضافة تنعكس ايجاباً على تحفيز الشباب والطلبة في مختلف مجالات اهتماماتهم. وأثنى على ما تقوم به فلير فيتنس من مبادرة لافتة على صعيد دعم الرياضة والشباب. وأضاف الرشيد أن بنك الكويت الوطني يبقى الأقرب إلى الشباب. ويمثل تواجده بمثل هذه المبادرات الشبابية المميزة والجاذبة فرصة لتعزيز دعمه للشباب وترسيخ جسور تواصله مع هذه الشريحة من العملاء.

