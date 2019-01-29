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مال وأعمال

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«وفرة العقارية» نظَّمت حملة للتبرع بالدم لموظفيها


نظمت شركة وفـره العقاريـة حملة للتبرع بالدم لموظفيها وموظفي الشركات الزميلة بمقرها الرئيس في برج التوأم بالتعاون مع بنك الدم المركزي وذلك في ضوء برنامج وخطط الشركة الاستراتيجية بدعم وتوجيهات مجلس ادارة الشركة والإدارة التنفيذية لرعاية المسؤولية المجتمعية والمشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المجتمع.
وبهذه المناسبة قال مدير العلاقات العامة فى الشركة إبراهيم الربيعان إن الشركة تواصل تقديم خدماتها المجتمعية وحملات التبرع بالدم والتي تهدف من خلالها إلى رفع حالة الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين بشكل عام وبين موظفيها على وجه الخصوص.
وأضاف الربيعان فى تصريحات على هامش الحملة التى إقيمت فى مقر الشركة أن هذه الحملة تأتي إستكمالاً للحملات التي تنظمها الشركة بشكل منتظم سنويا، مشدداً على أن الحملة حازت علي تقدير مسؤولي الشركة للحضور الكثيف من الموظفين والجمهور من خارج الشركة والذي شمل أيضا عدد من الشركات الزميلة بالاضافة لمشاركة وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وجهاز متابعة الاداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار.
وذكر الربيعان أن الشركة عمدت تنظيم الحملة خلال الفترة التي تشهد احتفالات البلاد بالذكرى 13 لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم والاحتفالات الوطنية.


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