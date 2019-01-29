مال وأعمال

لندن- «رويترز»: انخفض اليورو في الوقت الذي يشتري فيه المستثمرون الدولار ويستعدون لتقلبات في الأسواق قبيل محادثات تجارية أميركية صينية وصدور قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأوروبي).

ويركز المستثمرون على اجتماع المركزي الأميركي المقرر الأربعاء حيث من المتوقع أن يلمح صناع السياسات إلى هدنة في دورة التشديد النقدي في اعتراف بتنامي المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي.

ومن المرجح أن يؤثر ذلك سلبا على العملة الأميركية، التي انخفضت واحدا بالمئة منذ أواخر ديسمبر، بعد أن تلقت دعما من زيادة المركزي الأميركي للفائدة أربع مرات في 2018.