مال وأعمال

أكدت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ان دخل الاسر الكويتية ارتفع بنسبة 23?2% خلال الفترة من 2007-2008 الى 2013 خلال المسح الذي اجرته الوزارة وذلك بعد ارتفاع متوسط دخل الاسر الكويتية الى 3351 ديناراً.

وقالت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني بتاريخ 2 يناير الماضي ان عدد الاسر الكويتية يقدر بـ «220?889» اسرة وذلك عن الحالة في 1/1/2018 حيث قدر حجم الاسر بحوالي «6» افراد تقريبا.

ومن المعلوم ان هناك العديد من المنهجيات التي تمكن من تحديد مستوى للمعيشة، للدخل او الانفاق ودراسة ظاهرة الفقر والحرمان في مختلف المجتمعات، الا ان المنهجية الاقتصادية الكمية هي المنهجية المهيمنة على الادبيات الاقتصادية والتنموية وهي التي تم اعتمادها من طرف الادارة المركزية للاحصاء.

وتحت هذه المنهجية يعرف الحرمان عموما انه حالة عدم الحصول على مستوى لائق للمعيشة معبرا عنه بواسطة الدخل او الانفاق، او كافيا، بواسطة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد او الاسرة.

وعلى اساس هذا التعريف الواسع تقوم الادبيات النظرية والتطبيقية بتحديد مستوى ادنى للمعيشة يعتبر من لا يحصل عليه من ضمن الفقراء ويسمى هذا المستوى الادنى من المعيشة «خط الفقر» ويمكن ان نسميه «الخط الادنى لمستوى المعيشة» وعادة ما يحسب هذا الخط على اساس مفهوم الدخل في الدول المتقدمة او الدول الغنية كدولة الكويت كمؤشر لمستوى المعيشة او على اساس «الانفاق الاستهلاكي» في الدول النامية.

وقد تولت الادارة المركزية للاحصاء اجراء مسوح الدخل والانفاق الاسري ست مرات منذ تأسيسها وكان آخر مسح نفذ سنة 2013، حيث تقوم الادارة باجراء هذه المسوح كل خمس سنوات تقريبا، وجار العمل على تحضير المسح الجديد المزمع تنفيذه في بداية 2019، وهي مسوح تقدم قاعدة بيانات حول الانفاق والدخل الاسري وعدد من المتغيرات التي تخدم الاكاديميين والمراكز البحثية التي تجري تحليلاً لاتجاهات الانفاق الاسري وكذلك لتحليل مستويات المعيشة للاسر.

وقد قامت الادارة المركزية للاحصاء باجراء مسح اسري على عينة ممثلة للاسر الكويتية وعينة ممثلة للاسر غير الكويتية خلال عام 2013، وقد تم خلال هذا المسح جمع بيانات عن الاسر واشتمل المسح على البيانات التالية:

- دخل الاسرة الشهري بالدينار الكويتي.

- اجمالي انفاق الاسرة الشهري بالدينار الكويتي.

- اجمالي انفاق الاسرة الشهري بالدينار الكويتي على مجموعات سلع وخدمات معينة.

- عدد أفراد الاسرة.

- اعمار افراد الاسرة.

- النوع الاجتماعي لافراد الاسرة.

وتبقى المسألة التطبيقية هي اختيار ملائم للحد الفاصل لمستوى المعيشة الذي يعد من لا يحصل عليه من الاسر ذات الدخل، او الانفاق المحدود.

وقد بلغ متوسط دخل الاسرة الكويتية في مسح الدخل والانفاق 3351 ديناراً دون احتساب القيمة الايجارية للمساكن المملوكة للكويتيين.

وقد اعتمدت الادارة المركزية للاحصاء ضمن مؤشرات التنمية المستدامة للكويت الحد الادنى للفقر الصادر من قبل البنك الدولي والمقدر بــ 1?9 دولار يوميا للفرد، وتشير البيانات الاحصائية الى ان الكويت تخطت خط الفقر الدولي المشار اليه اعلاه.

تحرص الكويت على كفالة الرعاية الاجتماعية وتطوير خدماتها في جميع الميادين بهدف توير حياة افضل للمواطنين وتعميق الشعور بالتضامن الاجتماعي وحمايتهم من المشكلات التي تهدد استقرارهم وتعوق تفاعلهم في خدمة انفسهم ومجتمعهم.

مع العلم ان تعريف الاسرة المستخدم احصائيا الذي توصي به معايير الشعبة الاحصائية في الامم المتحدة وتم الاستناد عليه في المسوح الاسرية حيث عرفت الاسرة بأنها «مجموعة افراد يقيمون معا في مسكن واحد خلال فترة المسح، ويشتركون معا في المأكل والمشرب وغيرهما من شؤون المعيشة، بحيث تتكون منهم جميعا وحدة معيشية واحدة تنفق على احتياجاتها الاستهلاكية من السلع والخدمات من الايراد النقدي المتجمع لديها سواء كان مصدر هذا الايراد فردا واحدا من افراد الاسرة او اكثر».

ومن المعلوم حسب الدراسات الاقتصادية التحليلية وذات العلاقة بالسياسات الاجتماعية للنظام التقاعدي، ان تقاعد رب الاسرة يؤدي بالضرورة الى تغير المستوى المعيشي سواء سلبا ام ايجابا بحسب نوعية التقاعد ونظام التأمينات المعتمد وبالنظر الى تغير المتطلبات المعيشية باعتبار ان الشيخوخة متزامنة مع متطلبات صحية واجتماعية تختلف عن فترة الانتاج والعمل، مع الاشارة الى ان مثل هذا النوع من المؤشرات تحسب وفقا لمداخيل الاسرة مجتمعة وليس بالاستناد فقط على دخل رب الاسرة وتأخذ بعين الاعتبار مختلف انواع المداخيل التي منها المعاشات التقاعدية لرب وربة الاسرة ومداخيل الاولاد ومداخيل الملكية والتجارة وغيرها.

علما بان الادارة المركزية للاحصاء بصدد مسح الدخل والانفاق الاسري لعام 2019، وسوف تضع هذه الدراسات في خطتها فور الانتهاء من المسح ونشر ذلك على الموقع الالكتروني للجهة.

ونفيدكم انه تم احتساب اسرة المرأة الكويتية المطلقة او ارملة شخص غير كويتي ضمن احصائيات الاسر الكويتية باعتبارها رب الاسرة، اما المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فهي تحتسب احصائيا ضمن الاسر غير الكويتية وذلك بالاستناد الى التشريع الجاري به العمل، والمتعلق بالجناسي وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن ووفق ما نص عليه الدستور الكويتي من تعريف للاسرة، حيث اقتضت احكام المادة التاسعة منه ما يلي: «الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها، ويقي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».

