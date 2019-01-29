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يعاني ملايين البشر في العالم من ضغظ الدم، الناجم في كثير من الأحيان عن النظام الغذائي غير المتوازن، وأظهرت الأبحاث أن 1 من كل 3 أشخاص من البالغين في الولايات المتحدة مصاب بارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضا باسم «القاتل الصامت». وأحد أخطاره الرئيسية هي أمراض القلب. وفي مايلي 10 طرق فعالة في متناول الجميع تقريبا، يمكنها أن تساعد في الحفاظ على توازن ضغط الدم في الجسم من دون اللجوء الى أي أدوية أو حتى استشارة طبيب، وفق ما ذكر موقع «هيلث آند بريتي».

ممارسة الرياضة.. كلما قمت بزيادة معدل ضربات القلب والتنفس من خلال ممارسة تمرينات بسيطة (مثل صعود الدرج أو المشي)، يصبح قلبك أقوى ما يجعل المضخات تعمل بجهد أقل، وهذا يقلل بدوره من الضغط على الشرايين، ويقلل بالتالي من ضغط الدم.

انقاص الوزن.. ينصح الأطباء البدناء، ممن يرغبون في خفض ضغط الدم، بالعمل على انقاص أوزانهم.

خفض الكربوهيدرات.. أثبتت دراسة أجريت في العام 2010 أن الأنظمة الغذائية ذات الكربوهيدرات والسكريات المنخفضة لها تأثير فعال في خفض ضغط الدم. ومن بين الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، الأرز والمكرونة والخبز.

تقليل الملح.. يوصي الأطباء بتناول أغذية غنية بالبوتاسيوم، مثل الحليب والسمك والموز والمشمش والبرتقال، من أجل تقليل تأثير الملح في الجسم.

تقليل الأطعمة الجاهزة.. يأتي معظم الملح غير اللازم للجسم من الأطعمة المصنعة والجاهزة، مثل اللحوم والحساء المعلب والبيتزا والرقائق والوجبات الخفيفة.

وقف التدخين.

الحد من الاجهاد.

جرّب التأمل أو اليوغا.. عليك بممارسة التأمل أو اليوغا، فهما يساعدانك على الحد من التوتر الناجم عن ضغط الحياة. وأثبتت الدراسات أن اليوغا والتأمل يلعبان دورا فعالا في تحسين ضغط الدم.

تناول الشوكولا.. أظهرت نتائج الأبحاث أن الشوكولا السوداء تساهم في خفض ضغط الدم. لكن ينبغي أن تحتوي على 60 في المائة على الأقل من الكاكاو.

تناول الأعشاب الطبية.. تعمل الأعشاب الطبيعية سواء تناولتها كما هي أو مغلية، على خفض ضغط الدم. ومن أبرز هذه النباتات الطبيعية الحبة السوداء وزيت السمسم.

