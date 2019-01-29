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عرضت الشركة الفرنسية الناشئة Neural Up تقنيتها المذهلة للاسترخاء في المعرض الدولي للالكترونيات الاستهلاكية CES، الذي انعقد في لاس فيغاس أخيراً.

وتستخدم الشركة تقنية صوتية، تم تسجيل براءة اختراعها باسمها، وقام بتطويرها فريق من علماء الأعصاب بهدف «تعزيز التوازن العاطفي». ويمكن الحصول على الاسترخاء العميق اما بالاستماع الى تقنية الصوت المهدئة عبر سماعات الرأس والتطبيق الذكي، أو من خلال الجلوس داخل أحد كبسولات أو «فقاعة التأمل» المستقبلية، حيث يتم عزل المستخدم عن بقية العالم مع بدء تجربة الصوت المهدئة.

جلبت Neural Up احدى كبسولات Bubble-Zen، أي «فقاعة التأمل»، الى قاعة العرض في CES، حيث تمكن رواد المعرض ومندوبو وسائل الاعلام من تجربة الكبسولة، والاستماع للتقنية الصوتية لبضع دقائق، حيث حصلوا بالفعل على حالة استرخاء تامة وسط قاعات المعرض الذي يعج بالرواد والضجيج المحموم.

وتقول الشركة انه يمكن الاستعانة بـ Bubble-Zen في المكاتب الكبيرة أو حتى المطارات، لكن لم يتم الكشف عن السعر المتوقع.

وأوضح الشريك المؤسس للشركة جيل بوريللي على هامش المعرض، أن التقنية المبتكرة تعتمد على أساسيات علم الأعصاب، شارحاً أن الجمع بين العزلة الصوتية والبصرية يساعد على تحقيق حالة الاسترخاء العميق بسهولة وسرعة. ويمكن للتقنية الجديدة أن تساعد في الحد بشكل كبير من مشاعر الغضب والارهاق والاكتئاب والارتباك والقلق.

عند الجلوس بداخل الكبسولة وبدء الموسيقى في السماعات، يبدو الصوت وكأنه يدور حول الرأس بحركة كاملة بزاوية 360 درجة.

ويوجد أيضاً داخل الكبسولة شاشة HD تعمل باللمس، وميكروفون، وكاميرا ويب ومصابيح LED. ووفقاً لـ Neural Up، يعمل النظام ببساطة عن طريق تعزيز العمليات التي تحدث بالفعل في مخ الانسان، لتعزيز «تنظيم الجهاز العصبي من خلال تنشيط الموارد الطبيعية للجسم لمكافحة الاجهاد».

وأعلنت الشركة أن التقنية لن تقتصر فقط على كبسولات «Bubble Zen»، وانما من المقرر أن تطلق الشركة قريباً تطبيقات للهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية.

