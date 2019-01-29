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جينيفر أنستون تقدم على خطوة جريئة في الـ 50 من عمرها!


قررت الممثلة الأميركية جينيفر أنستون، بطلة المسلسل التلفزيوني «الأصدقاء»، أن تصبح أما في عامها الخمسين.
وذكرت صحيفة «New Idea»، أن حسناء هوليوود بدأت اجراءات تبني طفلة مكسيكية عمرها 13 شهرا. وتتمتع الطفلة التي اختارتها أنستون بشعر داكن وعيون سوداء.
وأشارت الصحيفة الى أن الممثلة «وقعت في حب الطفلة» خلال زيارتها الأخيرة لمركز ايواء الأيتام. وقال مصدر مقرب من أنستون: «جين أرادت بالفعل أن تأخذ واحدا من هؤلاء الأطفال، ورغبت في تبني طفل مع زوجها السابق جاستن ثيرو.
لكنه دائما كان يجد أسبابا وأعذارا للابتعاد عن ذلك، بحجة عدم وجود الوقت المناسب لذلك».


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