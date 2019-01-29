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كوريا الشمالية تنتج ملابس قابلة للأكل


دشنت كوريا الشمالية خطا لانتاج أنواع جديدة من الملابس بعضها صالح للأكل والآخر يرصد الحالة الصحية للجسم، مشيرا الى أن الحكومة الكورية الشمالية، نشرت عددا من السترات في دليل مصور ضمن حملة اعلانية كبرى، وقالت ان هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الابحار والاستكشاف وتسلق الجبال، ممن قد تتقطع بهم السبل.
وخيطت بعض الملابس من أقمشة فلنيت صناعية تتضمن كميات قليلة من البروتين والأحماض الأمينية وعصير الفواكه والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، لتجنب الجوع.
وهناك ملابس أخرى ذات أكمام ذكية، يمكن أن «ترصد أو تشعر بالحالة الصحية للجسم البشري» وضم خط الملابس أيضا تصاميم نسائية مقلدة لماركات عالمية مثل «شانيل» و«غوتشي».


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