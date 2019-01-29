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الوفيات


فاطمة حاجي علي دشتي، (88 عاماً)، شيعت، الرجال: الرميثية، مسجد مقامس، ت: 99041612، النساء: الرميثية، ق9، حسينية أم البنين
قماشه حسن الحدبان، أرملة عبداللطيف علي الحدبان، (82 عاماً)، شيعت، الرجال: القرين، ق3، ش1، ج5، م2، ت: 99639247، النساء: الجابرية، ق8، ش10، م26، ت: 99020857
حسين علي غانم الشطي، (76 عاماً)، شيع، سلوى، حسينية السيد محمد، ت: 67046400
نصار إبراهيم نصار النصار، (81 عاماً)، شيع، الرجال: عبدالله المبارك، ق1، ش114، م46، ت: 99498985، النساء: اليرموك، ق4، ش5، ج2، م15
حليمه غانم مندي حجي عامر، أرملة بدر جوهر دشتي، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ت: 66299903، النساء: حسينية أم صادق، الرميثية، ق4، ش44، م5
حسين محمد روضان روضان جوده، (22 عاماً)، شيع، الصباحية، ق2، الشارع الأول، م368، مقابل طريق الملك فهد السريع، ت: 99856785 -97755500
عبدالعزيز العبدالله المرشد، (97 عاماً) شيع، الرجال: القادسية، ق7، ش77، م3، ت: 99027834، النساء: الخالدية، ق4، ش45، م21أ، ت: 99770995
إنا لله وإنا إليه راجعون


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