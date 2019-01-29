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سمو ولي العهد استقبل الدويسان والعجمي والرومي وأفراح ملا علي


استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سفير الكويت لدى المملكة المتحدة السفير خالد عبدالعزيز الدويسان.
كما استقبل سموه د. مبارك سعيد عوض العجمي حيث أهدى سموه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان «الفلسفة السياسية مفهوم الدولة عند محمد جابر الانصاري». واستقبل سموه د. عبدالعزيز هلال بخيت الرومي حيث أهدى سموه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان «دور الشفافية التنظيمية في الحد من الفساد الإداري والمالي في الجمعيات التعاونية بالكويت. واستقبل سموه د. أفراح جعفر ملا علي حيث أهدت سموه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان «دستور دولة الكويت مترجم الى اللغة الاسبانية» وقد شكرهم سموه، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.


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