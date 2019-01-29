وطن النهار

ابوظبي- «كونا»: وصل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد والوفد المرافق له أمس الى العاصمة الاماراتية ابوظبي في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الشيخ ناصر الصباح بمطار الرئاسة في ابوظبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الاماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والقائم بالأعمال بالانابة في سفارة الكويت لدى الامارات عبدالله السالم ورئيس الملحق العسكري الكويتي في السفارة العميد يوسف بوقمبر والبعثة الدبلوماسية الكويتية.

وتضمن الوفد المرافق للشيخ ناصر الصباح كلاً من نائب رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن عبدالله نواف الاحمد الصباح ومعاون رئيس الاركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري.

كما تضمن الوفد عضوي المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد المضف والدكتور محمد العبدالجادر ومديرة ادارة الشؤون المحلية بمكتب وزير شؤون الديوان الاميري لولوة النعمة ومدير مكتب وزير شؤون الديوان الاميري حمد خالد الحمد الصباح.

ورافق الوفد ايضا رئيس هيئة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العميد الركن محبوب المرزوق ورئيس فرع الخطط المشتركة المقدم الركن محمد الدويسان ومن عمليات القوة البرية المقدم الركن صباح محمد الصباح.

