وطن النهار

بيروت- «كونا»: قال امين عام مجلس الامة الكويتي علام الكندري إن جائزة التميز البرلماني تعطي دافعا للاعضاء والباحثين البرلمانيين والامناء العامين لتطوير الامانات العامة في البرلمانات العربية والنهوض بها.

وقال الكندري الذي يرأس جمعية الامناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية لـ «كونا» على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي في بيروت ان «مشاركة الأعضاء والبرلمانات العربية في المحافل الدولية تتطلب منا مواكبة البرلمانات العريقة وتطور أدائها».

وأضاف «مشاركتنا في الاجتماع تأتي كوننا نترأس جمعية الأمناء العامين العرب لبحث التعديلات المقدمة للائحة التنظيمية للجنة» مبينا ان عددا من الامانات العامة العربية قدم تعديلات على اللائحة ومن بينها الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي.

وذكر الكندري ان اللجنة ستواصل عملها للخروج بتوصيات ترفع الى اللجنة التنفيذية على ان تحال بعد ذلك على المؤتمر العام للاتحاد البرلماني العربي.

من جهته قال امين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة في تصريح مماثل لـ (كونا) ان اجتماع اللجنة الخاصة بجائزة التميز ينظر في لائحة الجائزة وإعادة دراستها ووضع اللائحة بالشكل الذي يلبي المتطلبات وتفادي الصعوبات التي مرت بها اللجنة بها لتوصي بالتعديلات الى اللجنة التنفيذية التي ستجتمع في الأردن الشهر المقبل.

ويضم اجتماع اللجنة الى جانب الكويت كلا من السعودية وسلطنة عمان والجزائر والصومال بالإضافة الى خبراء برلمانيين عرب.

ويشارك من الكويت في الاجتماع اضافة الى الكندري كل من مدير إدارة المنظمات في مجلس الامة مشعل العنزي ورئيس قسم السكرتارية بإدارة مكتب الأمين العام جاسم النصف.

وتهدف الجائزة الى تكريم المتميزين في المجال البرلماني العربي من رؤساء البرلمانات العربية الحاليين والسابقين وأعضاء برلمانيين وأمناء عامين وباحثين والى تطوير الممارسات البرلمانية العربية لدعم الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

كما تهدف الى ابراز جهود وأعمال البرلمانيين العرب وتعريف الرأي العام الوطني والعربي بها اضافة الى الارتقاء بالمستويات المهنية لأداء الأمناء العامين والباحثين العرب الى جانب اذكاء روح المنافسة بين البرلمانات العربية لتطوير الممارسات وحقول المعرفة البرلمانية.

