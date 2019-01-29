وطن النهار

بحث رئيس جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان فيصل المدلج مع سفير الصين لدى البلاد مينغ قانغ أمس سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال الجهاز في بيان صحافي إن الجانبين تطرقا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز إلى آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مدينة الحرير كما ناقشا آخر مستجدات اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح الصينية الحكومية والجهاز.

ونقل البيان عن المدلج تأكيده حرص البلاد على تعزيز واستمرار علاقات التعاون مع الصين فيما أكد السفير الصيني استمرار التعاون المشترك.

حيث وجه الدعوة للمدلج لحضور الدورة الثانية لمنتدى قمة (الحزام والطريق للتعاون الدولي) في بكين بأبريل المقبل.

