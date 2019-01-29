وطن النهار

اعلنت قرية صباح الأحمد التراثية عن إطلاق فعاليات وأنشطة عدة اليوم الثلاثاء بمناسبة رفع العلم إيذانا بانطلاق موسم الاحتفالات الوطنية تحت شعار «أميرنا فخر.. شعبنا ذخر»، وبمناسبة مرور الذكرى الثالثة عشرة على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، والتي تأتي ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بمرور ثمانية وخمسين عاما على ذكرى الاستقلال وثمانية وعشرين عاما على ذكرى التحرير. وفي هذه المناسبة رفعت اللجنة المنظمة في القرية التراثية في تصريح صحافي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، داعية المولى عزوجل أن يسبغ على سموه الكريم موفور الصحة والعافية. وأشارت اللجنة إلى أن القرية ستواكب هذه المناسبة الوطنية العزيزة بإقامة العديد من المسابقات والبرامج والفعاليات الوطنية والتراثية والترفيهية طوال الشهر الحالي وشهر فبراير المقبل، والذي سيشهد المزيد من الفعاليات التي ستبرز فرحة المواطنين والمقيمين بالاعياد الوطنية.

ودعت اللجنة في ختام تصريحها أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، وأن يديم الله نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

