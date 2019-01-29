وطن النهار

أكد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان ان زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للكويت قريبة جداً.

وقال سيلفرمان في تصريحات له على هامش مشاركة في حفل العيد الوطني الهندي الذي أقامته السفارة الهندية«عدت أمس الأول من واشنطن بعدما التقيت الوزير بومبيو، وقد اعرب عن أسفه لعدم استطاعته المجئ للكويت، منوهاً بقرب مجيئه وأنا منتظر تحديد الموعد وأعتقد انني سأتلقى موعد الزيارة من واشنطن قريبا لأقوم بايصاله لوزارة الخارجية الكويتية، والوزير بومبيو سعيد بالعلاقات البناءة والودية بين البلدين».

وحول الذكرى الثالثة عشر لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد، علق قائلاً «نقدر صاحب السمو الأمير وقيادته الحكيمة كصديق جيد جداً، ونحن ممتنون لجهوده لحل المشاكل عبر الدبلوماسية ومنها الخلاف الخليجي ونحن على وفاق في العديد من القضايا ونقدر قيادته الدبلوماسية».

وذكر سيلفرمان ان «العلاقات الكويتية - الأميركية» علاقات ممتازة وصاحب السمو يعرفنا ونعرفه، وتحت قيادته والقيادة الأميركية باتت العلاقات أقرب وتم انجاز العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية وزيارة الوزير بومبيو المقبلة خلال الحوار الاستراتيجي ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات، والعلاقات على المستوى الاقتصادي نشطة للغاية ونحن ندفع بهذا الاتجاه بين غرفة التجارة الأميركية ونظيرتها الكويتية».

