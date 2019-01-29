وطن النهار

رفع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال برفع العلم ايذانا ببدء الاحتفالات الوطنية والتي تواكب اليوم يوما وطنيا كويتيا بامتياز بمرور 13 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم.

كما رفع الجبري الى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الوفي لقيادته أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة رفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية لهذا العام التي يتوجها شعار (أميرنا فخر .. شعبنا ذخر) داعيا المولى جلت قدرته أن يديم سمو امير البلاد ذخرا وفخرا لأهل الكويت وأمة العرب والمسلمين. وقال الجبري في بيان صحافي تلقت (كونا) نسخه منه إن مناسبة رفع العلم يوم الـ29 من يناير يمثل عيدا من أعياد الكويت الوطنية التي ازدانت تلألؤا وإشراقا بتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم بالبلاد للانطلاق بدولة الكويت برؤية جديدة من التنمية والبناء والازدهار والإنسانية يقتطف ثمار إنجازاتها أهل الكويت في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد أكدتها الرؤية السامية للكويت الجديدة (2035).

واكد في الوقت ذاته أن سموه أولى أهمية خاصة لبناء المجتمع الكويتي والحفاظ على وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي إيمانا من سموه بأن وحدة الصف الكويتي هي الحصن المنيع لمواجهة التحديات الخارجية التي تشهدها المنطقة.

كما أكد أن صاحب السمو أمير البلاد كرس جهوده منذ توليه مقاليد الحكم في 29 يناير 2006 على الاهتمام بتعزيز الاقتصاد باعتباره عصب التنمية والتطور ودعم المسيرة الديموقراطية وترسيخ الحريات ومؤازرة وتمكين الكفاءات الشبابية الذين أولاهم سموه جل العناية والاهتمام بصفتهم قوة الحاضر وقادة المستقبل.

واشار الجبري إلى أن سموه استطاع أن يحقق نهضة تنموية شاملة تعتمد على رؤية صائبة وبصيرة نافذة ستظل شاهدة على مستقبل مشرق للكويت وطنا ومواطنين سجلت اسم سموه في سجل التاريخ الكويتي بأحرف من نور بإنجازات كبرى ومشروعات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

وقال الجبري إن الاحتفال برفع العلم الذي يواكب ذكرى تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم يمثل تجديدا لولاء الشعب الكويتي لقيادته وحبه وتمسكه بها عاما بعد عام وتقديرا لمدى عطاء وخبرة سموه قائدا وزعيما عربيا من الطراز الأول ومثالا حيا للقائد المحب والمعطاء لوطنه وشعبه الذي لا يتوانى عن دعم تطلعاته وطموحاته نحو مستقبل مشرق وزاهر من أجل وضع الكويت في المكانة الدولية التي تليق بها وبدورها الحضاري والإنساني. وأكد أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يعد أحد ابرز رجالات مسيرة بناء دولة الكويت الحديثة في كل موقع شغله سموه رعاه الله منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي وحتى مبايعة نواب الأمة لسموه بالإجماع أميرا لدولة الكويت في 29 يناير 2006 وأن دور سموه في خدمة الكويت هو محل تقدير وعرفان شعبها الوفي لسموه بما عرف في سموه من عطاء دافق والتزام مبهر وإيثار فاق التصور ونقاء في القلب والعقل والسريرة وأن لسموه بصماته العملية المهمة والإنسانية ولسموه في كل عمل انجاز بارز على المستويين الداخلي والخارجي.

