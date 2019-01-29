وطن النهار

قال محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود إن مرور الذكرى الـ 13 لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد لهي نبراس ينير لنا طريق العمل والإنجاز لخدمة هذا الوطن العزيز. وأضاف شهدت البلاد خلال سنوات من تولي سموه مقاليد الحكم نهضة تنموية شاملة ترتكز على مجموعة من المشاريع الضخمة، ولم يغفل سموه عن إدراك أهمية بناء المجتمع الكويتي من الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الأخطار والتقلبات التي تعصف بالمنطقة.

وأكد الحمود أن الكويت استطاعت في عهد صاحب السمو تجاوز جميع العواصف التي كانت من الممكن أن تمثل تهديدا لأمن واستقرار البلاد، حيث استطاع سموه بحنكته المرور بنا إلى بر الأمان، فضلا عن تحركاته السياسية التي خلقت حالة من الاستقرار المنشود، فسموه بلاشك قائد فذ وزعيم ملهم ، فضلا عن مكانة سموه العالمية والدولية والأممية.

وأشار إلى أن صاحب السمو زرع من خلال سنوات حكمه المجيدة حب العمل الخيري والانساني في وجدان الشعب الكويتي كافة من خلال بصماته ومساهماته في شتى أنواع المساعدات والمبادرات الخيرية والإنسانية لمختلف شعوب وحكومات العالم.

وتقدم الشيخ فيصل الحمود بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو، بهذه المناسبة العزيزة والتي نستذكر من خلالها مسيرة العطاء الحافلة بالإنجازات والتضحيات التي قدمها سموه طوال السنوات الماضية والتي قام من خلالها بتأسيس مدرسة الدبلوماسية الكويتية المتميزة بالحكمة والرزانة حتى أصبحت مثالا يحتذى ، داعيا المولى عزوجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم على صاحب السمو نعمة الصحة والعافية.

