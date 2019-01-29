وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا أن مسيرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حافلة بالإنجازات الدولية والإقليمية والتي تسجل بحروف من نور في تاريخ دولة الكويت الحديث والمعاصر، متداركاً فمنذ 13 عاماً تحديدا في قاعة عبدالله السالم أدى صاحب السمو اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت والحاكم الخامس عشر وسط إجماع وتأييد رسمي وشعبي، ليمضي بخطى ثابتة نحو مسيرة التقدم والازدهار وبناء دولة حديثة مسلحة بالعلم والمعرفة (..) محاطة بأسس الديموقراطية والحرية والمساواة بين أبناء الشعب الواحد. واستطرد «وعلى الصعيد الدولي استطاع سموه مد جسور من العلاقات المتينة بين الكويت ودول العالم من خلال رؤيتة الثاقبة وحنكته البالغة خاصة في ظل المتغيرات والصراعات الإقليمية التي كانت تعاني منها المنطقة آنذاك فكان رجل سياسة من الطراز الأول تمكن من دفع عجلة التنمية إلى الامام في جميع المجالات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والثقافية. ولم تكن أزمات الخليج بعيدة عن بصر وفكر صاحب السمو الذي استشعر الخطر الداهم جراء تلك الازمات فسعى إلى رأب الصدع ولم الشمل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مواصلاً وعلى الصعيد الإنساني تمكن صاحب السمو من نيل أكبر استحقاق أممي في تاريخ الأمم المتحدة ومنحه لقباً غالياً على قلوب أبناء الكويت وهو لقب أمير الإنسانية فهو حدث تاريخي غبر مسبوق يحتفل به العالم أجمع. معربا عن خالص تمنياته لسموه في ذكرى توليه مقاليد الحكم في البلاد أن ينعم الله على سموه بموفور الصحة والعافية لمواصلة العمل والجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي وقيادة مسيرة الخير والنماء حتى يتحقق المزيد من الرخاء والازدهار.

