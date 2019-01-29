وطن النهار

بعث مشعل عبدالعزيز العثمان «مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» برقية تهنئة الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد الحكم وبالأعياد الوطنية، اعرب فيها عن أسمى ايات التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة السعيدة التي تزخر فيها قلوب أهل الكويت بمشاعر الحب والوفاء لقيادتكم الحكيمة ورعايتكم الكريمة لنظام التأمينات الاجتماعية وحرصكم الدائم عليه، وتذليل جميع الصعوبات ليكون هذا النظام دعامة أساسية في بناء مجتمع ونموذجاً للعطاء يحتذى به، وتأمين دخل يحفظ للأسرة الكويتية كرامتها ويؤمن احتياجاتها، متضرعين الى المولى عز وجل أن يحقق كل ما تصبون إليه لبلوغ وطننا العزيز الرفعة والاستقرار، آملين ان يحمل المستقبل كل الخير لكويتنا الحبيبة، وان يحفظ سموكم للكويت وشعبها الوفي الأمين.

