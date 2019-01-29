وطن النهار

هنأ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د. بدر المطر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة مرور 13 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم. مؤكدا أن مسيرة سموه حافلة بالعطاء والإنجازات على المستويات المحلية والعربية والدولية، لاسيما مكانته البارزة وسياسته المتوازنة التي جعلت للكويت ثوابت راسخة في سياستها المحلية والدولية. وأضاف المطر أن البلاد شهدت خلال سنوات من توليه الحكم نهضة تنموية شاملة ترتكز على مجموعة من المشاريع الضخمة، ولم يغفل سموه عن إدراك أهمية بناء المجتمع الكويتي من الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الأخطار والتقلبات التي تعصف بالمنطقة من حين لآخر، مشيرا الى حنكة سموه ونظرته الثاقبة وحكمته في التعامل مع الكثير من الأحداث داخليا وخارجيا للحفاظ على امن واستقرار البلاد. وأعرب عن فخره واعتزازه بانجازات سمو أمير بالبلاد وما حققه سموه خلال هذه السنوات من رقي وازدهار لبلدنا العزيز، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بالهناء والسعادة وان يمتعه بموفور الصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالرخاء والازدهار.

