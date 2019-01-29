وطن النهار

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الـ13 لتوليه مقاليد الحكم.

وقال النائب الأول في برقية بعث بها: إنه يطيب لي باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع ان نرفع لمقام سموكم الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاماً على تولي سموكم مقاليد الحكم، معتزين بكل فخر وشموخ بإنجازات سموكم وما حققتموه من رقي وازدهار لبلدنا العزيز، كما نجدد العهد لسموكم بأننا على العهد باقون في الذود عن تراب الوطن بكل غالٍ ونفيس.

متضرعين للمولى جلت قدرته ان يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالهناء والسعادة وان يسبغ على سموكم بنعمة الصحة والعافية وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالرخاء والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لسموكم الكريم وتوجيهاتكم السديدة، حفظكم الله ذخراً وسنداً وأطال في عمركم لمواصلة مسيرة الخير والعطاء.

