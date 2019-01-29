وطن النهار

تقدم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بأسمى آيات التبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، حفظه الله ورعاه، بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد وببدء احتفالات مرور 58 عاما على الاستقلال و28 عاما على التحرير.

وقال الروضان في بيان صحافي اليوم إن سمو الأمير بدأ منذ 13 عاما مسيرة جديدة من العمل والعطاء وسط تأييد شعبي ورسمي كبير وإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينا أن البلاد شهدت خلالها نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة.

وأضاف، أن سموه حمل هموم الوطن وتطلعات أبنائه وطموحاتهم في قلبه؛ فعمل بجد وإخلاص من أجل اعلاء مكانة الكويت وتعزيز تواجدها الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن سموه لديه الحكمة والنظرة الثاقبة، ويمتلك الطموحات الكبيرة التي يحلم بها لوطنه وشعبه.

وذكر ان سموه أطلق رؤية الكويت جديدة 2035 التي تمثل عنواناً بارزاً للمستقبل الزاهر لأبنائه والأجيال القادمة، للانطلاق نحو نقلة استراتيجية يتابع فيها النهضة التنموية غير المسبوقة في عهد سموه، مبينا أن الحكومة تعمل بكل طاقتها على تجسيد رؤية سموه، وجعلها واقعا يلمسه المواطن عبر خطط واضحة الأهداف، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات واسعة خلال السنتين الماضيتين ونجحت في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة الأرضية لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار الروضان إلى أن سياسة سمو الأمير في التعامل مع القضايا الخارجية المرتكزة على مسيرة سموه الحافلة بالتجارب وما تمخضت عنه من تراكم الخبرات وحدس اتخاذ القرارات المصيرية نأت في البلاد عن الصراعات الإقليمية التي أثرت كثيرا في المنطقة، فضلا عن جهود سموه في لم الشمل بين الأشقاء العرب وتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة، جعلت الكويت محط أنظار العالم وتميزت بمكانة وتقدير كبيرين وجعلها مركزا للقرار وعاصمة للقمم الخليجية والعربية والإسلامية.

واختتم الروضان سائلا الباري جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يسدد خطاه ومساعيه الدؤوبة في حفظ مصالح البلاد والعباد إنه سميع مجيب .

