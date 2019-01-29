وطن النهار

اعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن سعادته بمشاركته في العيد الوطني الهندي، معرباً كذلك عن سعادته بمشاركة الأصدقاء في الهند هذه المناسبة الوطنية التي تعبر عن حرصنا عن هذه العلاقة وعن مدى الارتباط بالهند، مضيفاً ان العلاقة معهم تاريخية وتمتد لعقود طويلة حيث كان الكويتيون يتوجهون الى الهند بتجارتهم التي كانت رائجة وكانت تمثل لأهل الكويت مصدر دخل لهم في معيشتهم واضاف عندما نتحدث عن الهند نذكر الجالية الهندية بالكويت التي تعد الجالية الأولى من حيث العدد فهي جالية كبيرة جدا وهم يعملون مع الكويتيين ويسهمون في تطوير وتنمية الكويت ولذلك فعلاقتنا مع الهند من جميع الجوانب علاقة عظيمة ونحن ندرك أن هذا البلد عظيم وان هذا الشعب عظيم وعلى المستوى السياسي لدينا تواصل واجتماعات للجنة المشاورات السياسية بين البلدين فضلا عن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين التي تعزز هذه العلاقة وتؤكد هذه العلاقة. وحول الاتفاق على جلب العمالة الهندية بعد توقفها لفترة قال العمالة الهندية موجودة وهناك اجتماعات وتنسيق بيننا على موضوع تنظيم العمالة وتجاوز أي اشكالات يمكن أن تحصل لهذه العمالة.

وبخصوص زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى الكويت وما اذا كان هناك جديد حولها أجاب الجارالله بداية نأسف لعدم اتمام زيارة وزير الخارجية الأميركي الى الكويت لظروف عائلية تتعلق بوفاة أحد اقاربه وكنا على أتم الاستعداد لهذه الزيارة وكنا نتطلع اليها ولكن حسب ما فهمت انه في نفس اليوم اتصل الوزير بومبيو بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ليقدم اعتذاره وأكد أن زيارته للكويت ستكون في اقرب فرصة لاستئناف جولة الحوار الاستراتيجي الكويتي الأميركي في دورته الثالثة.

وحول مشاركة الكويت في اجتماعات حلف «وارسو» وما اذا تحدد مستوى المشاكة فيه أجاب الجارالله تلقينا دعوة للمشاركة في مؤتمر «وارسو» وسنشارك لكن لم يتحدد مستوى المشاركة حتى الآن ولكن طالما هو مؤتمر لبحث تحديات السلام في الشرق الأوسط فنحن ندعم هذا التوجه ونعزز من قدرات مواجهة التحدي للسلام في الشرق الأوسط.

وحول الزيارة المرتقبة للرئيس السوداني عمر البشير الى الكويت قال فيما يتعلق بالزيارة ليس هناك شيء رسمي لهذه الزيارة ومتى تحدد شيء رسمي حولها سيعلن عنه في حينه، وبشأن الاجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الخارجية ضد المغردين المسيئين للكويت قال الجارالله قلنا اكثر من مرة إن هناك اجراءات اتخذتها وزارة الخارجية وفي اكثر من دولة لملاحقة المغردين المسيئين للكويت ورموزها وسنواصل جهودنا في هذه الملاحقة ولن نتردد في ملاحقتهم عندما يكون هناك اساءة للكويت ولرموزها.

وتعليقا على اشادة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لدور الكويت في مجلس الأمن قال الجارالله دور الكويت في مجلس الأمن مميز والاشادات جاءت من جهات عديدة وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك اشادة بهذا الدور المميز بالفعل فيما يتعلق بالقضايا المطروحة في مجلس الأمن وبشكل عام نحن نقدر اي اشادة اي كان مصدرها يمكنها ان تقدم او تطرح لموقف ودور الكويت في مجلس الأمن.

وبشأن التصريحات الايرانية الأخيرة ونفيها لاي تدخل أو اطماع في المنطقة أجاب الجارالله الكلام والدفاع من قبل ايران يكون بكل سهولة باتخاذ اجراءات عملية واضحة ومحددة تتعلق بان تكون العلاقة بين دول مجلس التعاون وايران وبقية الدول العربية الأخرى مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول ومبنية على اللجوء للحلول السلمية في اي خلاف ينشأ وبالتالي متى كان هذا هو النهج في العلاقة الايرانية الخليجية ستكون المنطقة بمنأى عن اي مخاطر وستنأى عن اي توترات وبالتالي ستثبت ايران للعالم بأنها ليست مصدر مخاوف أو قلق لدول المنطقة.

وحول تصريحات وزير الخارجية القطري بان لا أفق لحل الأزمة الخليجية وتجديد الحرب الاعلامية بين الطرفين أجاب الجارالله التأزيم لم يتوقف والحملات الاعلامية لم تتوقف والشعور بالألم باستمرار هذه الحملات الاعلامية مستمر ولذلك انا اتفق مع الوزير بان ليس هناك حل بالأفق أو ما يوحي بالحل أو بامكانية احتواء هذا الخلاف.

وتعليقا على تصريح الوزير القطري بان قطر رغم تطوير علاقتها مع تركيا وايران والعراق الا أن علاقتها مع مجلس التعاون لا مفر منه قال الجارالله من حق الاشقاء في قطر تطوير علاقاتهم مع الآخرين لكن تطوير علاقتهم مع الاخرين لا يعني ابتعادهم عن مجلس التعاون فهم ينظرون له كمصير ونحن نشاركهم هذه الرؤية.

نموذج رائع

بدوره وصف السفير الهندي جيفا ساغار الكويت بالدولة الرائعة التي يتمتع فيها الدبلوماسيون بالعديد من المزايا، لافتاً الى ان «صاحب السمو أمير البلاد بالرغم من ازدحام جدول والتزاماته الدولية فانه ينتهز كل فرصة لاستقبالنا».

وقال ان الكويت العزيزة تقدم نموذجا للعديد من القيم فهي دولة تؤمن بنشر السلام والتناغم حول العالم وهي تتفهم وتقدر أهمية المبعوثين الدبلوماسيين وتشعرهم بخصوصيتهم ولذلك نشكر الكويت على هذه القيم العالية ودورها البناء في منطقة الخليج، مشدداً على ان الكويت صديق تاريخي للهند والبعد الانساني في العلاقة بين الدولتين يفوق أي بعد آخر.

واختتم حديثه بالتأكيد على ان التعددية التي يتميز بها المجتمع الهندي قد اعطته القوة فالهند دولة تضمن بين جنباتها كل الأديان الرئيسة وعدداً كبيراً من المتحدثين بلغات مختلفة.

