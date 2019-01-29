وطن النهار

وصل وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أول من أمس الاحد الى امارة دبي وذلك للمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 والذي يفتتح غدا «أمس».

وكان باستقبال الوزير الصباح والوفد المرافق له كل من القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي ووكيل وزارة الصحة الإماراتية المساعد الدكتور حسين الرند ومدير منطقة الشارقة الطبية الإماراتي محمد الزرعوني.

ويستضيف المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي أشهر الشركات الطبية والدوائية العالمية ومن المتوقع أن يستقبل الحدث مئات المشاركين المتخصصين في الصحة العالمية والقادمين من أكثر من 160 دولة.

وسيتضمن المعرض الذي يستمر ثلاثة ايام أحدث المنتجات الطبية لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي وأجهزة وتقنيات إدارة الأمراض وأجهزة مراقبة الصحة وأجهزة الرعاية المنزلية وشركات الرعاية الصحية الناشئة والتطبيقات الطبية ومنصات التطبيب التي يتحكم فيها عن بعد.

