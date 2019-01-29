وطن النهار

بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين ريم الخالد اقامت سفارة استراليا لدى البلاد احتفالاً بمناسبة العيد الوطني الأسترالي وبهذه المناسبة قال السفير الاسترالي جوناثان غيلبرت اننا نحتفل اليوم بأستراليا والعلاقة التي تربط بين الكويت وأستراليا.

واضاف أن البلدين تربطهما صداقة حقيقية وعلاقة وطيدة حيث اننا نستشعر هذه العلاقة وما تعنيه من خلال العديد من الفرص الحقيقية التي أنتجتها هذه العلاقة لخدمة البلدين بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وذكر غيلبرت ان أستراليا تعمل بشكل بنّاء ومستمر مع الكويت لتوطيد العلاقات وضمان مستقبل مزدهر ومستدام لبلدينا تتمثل في ارتباط أستراليا الوثيق بالكلية الأسترالية في الكويت وكلية بوكسهل، حيث لدينا أكثر من 4000 طالب وطالبة كويتيين مسجلين بين المؤسستين اللتين تخرج طلبة لديهم المهارات والمعرفة المطلوبة لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

وبين ان هناك مثالاً آخر على عمق هذه العلاقة هو الطلبة الكويتيون الذين يدرسون حاليا في استراليا وقد قارب عددهم 1000 طالب وطالبة.

وحول مجال خدمات التعليم قال غيلبرت ان جامعاتنا تعتبر من بين الأفضل حول العالم، كما أن مدننا آمنة وترحب بالجميع وتتميز بتعدد الثقافات فيها ومنشآت المؤسسات الدراسية الأسترالية هي من بين الأكثر ابداعا وشمولية حول العالم.

وأضاف ان من بينكم اليوم عدداً من خريجي أستراليا من الكويتيين الذين أكملوا دراساتهم بنجاح ليصبحوا أبطالا يمثلون الروابط بين الكويت وأستراليا، وأود أن أشكرهم على جهودهم ودعمهم خلال العام المنصرم. كما أن هناك طلبة. من جنسيات أخرى يتمتعون بالخدمات عالية الجودة التي تقدمها المؤسسات التعليمية الأسترالية وليس فقط الكويتيون.

وقال غيلبرت سررت كثيرا برؤية نمو التعاون بين الباحثين من الكويت وأستراليا في مجالات العلوم والأبحاث والتكنولوجيا حيث تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ومنظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية وذلك دليل على وجود المزيد من فرص التعاون في المجالات التي تهم الطرفين مثل الطاقة المتجددة وعلوم البيئة والزراعة والزراعة المائية والتخطيط العمراني.

وحول مجال الاستثمار قال غيلبرت إن الكويتيين يرون أستراليا كونها بلداً منفتحاً ومستقراً ويعمل طبقا لأنظمة وقوانين مميزة ومستقرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المستمرة في النمو، وهم على دراية أننا في عامنا الـ28 من النمو الاقتصادي المستمر، معرباً عن الفخر بالاستثمارات الكبيرة للكويت في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة ومشاريع الغاز الطبيعي في أستراليا، وأتطلع الى توطيد علاقاتنا الاستثمارية في المستقبل. وذكر انه بعد ان تخطت أستراليا قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، أرى هناك مجالا أكبر للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية لتعزيز وجودها في أستراليا والبناء على استثماراتها البالغة مليارات الدولارات في مشروع ويتستون. وبخصوص مجال التجارة قال غيلبرت ان أستراليا لا تزال شريك الكويت المفضل في مجال الغذاء مع ازدياد الصادرات الزراعية، كما أننا ملتزمون بتلبية احتياجات الكويت في مجال الأمن الغذائي على المدى الطويل. ويسرنا ان نجد المواد الغذائية الأسترالية من القمح واللحوم والخضراوات ومنتجات الألبان على أرفف الأسواق وعلى موائد الأسر الكويتية كل يوم.

واضاف أن هناك عدداً من الشركات الأسترالية تعمل على بعض من أهم مشاريع البنية التحتية في الكويت بما في ذلك صالة مطار الكويت رقم 2 وموقع الشقايا للطاقة المتجددة. وأرى مجالا أكبر لعمل المزيد في هذه المجالات، خاصة مع تبلور رؤية الكويت الجديدة 2035.

وبالنسبة للتعاون على الصعيد الأمني والعسكري قال ان أستراليا والكويت يتشاركان تاريخاً طويلاً من الدعم والثقة والصداقة. ويبقى البلدان ملتزمين بحفظ السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة.

واوضح غيلبرت ان أستراليا فخورة بدورها في التحالف الذي ساهم في تحرير الكويت في عام 1991. ولا تزال تلعب دورا مهما في محاربة داعش في العراق وسورية.

وختم بالشكر للشركاء والرعاة وورلي بارسونز، مركز سلطان، الكلية الأسترالية في الكويت، كلية بوكسهل، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية الذين يستخدمون القمح الأسترالي الفاخر في منتجاتهم. كما أتقدم بالشكر للخطوط الجوية القطرية والذين يسيرون رحلات يومية مباشرة من الدوحة الى كل من سيدني وملبورن وأديليد وبيرث وكانبيرا، موجهاً الشكر كذلك الى طاقم السفارة الأسترالية الذين قاموا مرة أخرى بالعمل جاهدين لجعل هذا الاحتفال الليلة مميزا، مضيفاً بقوله: في المحصلة فان علاقة أستراليا بالكويت قوية وديناميكية وهي مبتكرة وحديثة وفاعلة.

