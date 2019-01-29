وطن النهار

نفت الهيئة العامة للبيئة الكويتية أمس صدور أي بيان عنها او من مسؤوليها بأن هواء الكويت مسرطن مشيرة الى أن ما تم تداوله بهذا الشأن في احدى الصحف المحلية «غير صحيح».

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن نشر معلومات مغلوطة من شأنه اثارة الهلع والتشكيك في جودة الحالة البيئية بالبلاد دون الاستناد على مراجع علمية.

وأضافت أنه عند تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بجودة الهواء يجب مراعاة العديد من الاجراءات منها التحديد الدقيق لمصادر ونوعية الملوثات وتراكيزها وبيان فترات التعرض لها وفق آليات علمية واضحة تتمثل بطرق جمع العينات واجراء القياسات والتحاليل اللازمة لها.

وبينت أنه يجب أيضا تحديد نظم التدقيق على الاجراءات المتبعة «وهو ما لم تتم الاشارة اليه في الخبر المذكور من المصادر التي تم استقاء البيانات منها خصوصا أنها غير موثوقة علميا وبيئيا لبلوغ مثل هذه الاستنتاجات والنتائج».

وذكرت أنه يتوجب كذلك مراعاة تحديد التأثير الملحوظ الذي تعانيه الكويت ودول المنطقة من العواصف الترابية والارتفاع المستمر لتراكيز الدقائق العالقة بمختلف أحجامها.

وأشارت الى أن الهيئة قامت بنشر جميع بيانات الشبكة الوطنية لجودة الهواء بشكل لحظي ومستمر منذ ما يزيد على ثماني سنوات عبر البوابة البيئية الرسمية للكويت سابقة بذلك أي اجتهادات لجهات أخرى سواء كانت محلية او اقليمية او دولية في هذا المجال.

من جانب آخر وقعت الهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للجمارك اتفاقية تعاون لتدشين اعمال الربط الالكتروني بين الجانبين والحفاظ على سرية المعلومات مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل الافراجات الجمركية الكترونيا.

وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبد الله الحمود في كلمة له بمناسبة توقيع الاتفاقية أمس ان اتفاقية التعاون تأتي استجابة للسياسة العامة للكويت لميكنة وربط جميع الجهات الادارية الكترونيا ولتعزيز الشراكة الحقيقية وفتح اطر التعاون للمساهمة في تقديم الخدمات وتبادل الآراء لخدمة المصلحة العامة وبما يضمن حقوق الدولة.

واضاف الشيخ عبدالله الاحمد ان هذه الاتفاقية هي ليست الاولى بين الجهتين حيث سبقتها مذكرة تعاون خاصة بحماية طبقة الأوزون والتي ساهمت بنجاح في الحد من استخدامات المواد المؤثرة على هذه الطبقة كما ان هناك تعاونا مشتركا في العديد من المجالات يتقدمها اعداد قاعدة بيانات حول تصنيف المواد الكيميائية واجراءات استيرادها.

وأوضح ان قطاع الجمارك يعد احدى الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني لاسيما الدور الحيوي الذي يلعبه في مسألة الحماية ومراقبة التجارة الخارجية ومكافحة الجرائم الاقتصادية في ظل العولمة.

