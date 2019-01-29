وطن النهار

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري اطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مجموعة خدمات الكترونية عبر موقعها الالكتروني تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على قسيمة سكنية دون مراجعة الجهات الحكومية ذات الصلة.

وقالت الوزيرة بوشهري في تصريح صحافي أمس الاثنين ان الخدمات المتاحة على موقع (السكنية) الالكتروني تتضمن فتح طلب اسكاني بدون بدل الايجار أو مع بدل الايجار وطلب ايقاف صرف بدل الايجار وطلب تغيير جهة العمل وطلب ايصال التيار الكهربائي.

وأوضحت أن الخدمات المتاحة أيضا تتضمن طلب معاملة توثيق قسائم بالرهن وطلب بدل ايجار للقسائم الخاصة فضلاً عن الاستفسار والمتابعة لافتة الى أن التقديم على الطلب الاسكاني كان يتطلب توفير 13 مستندا من جهات حكومية مختلفة لاثبات الاستحاق واعتماد المعاملة.

وأكدت أن (السكنية) عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بنية الأنظمة الداخلية والخدمات الالكترونية للانتقال من مرحلة المعاملات الورقية الى نظيرتها الرقمية سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو سير المعاملات بين الادارات للاسراع في انجاز المعاملات.

وأفادت أن التحول الى تقديم الطلبات الاسكانية الكترونيا سيوفر الجهد والوقت وسيرفع كفاءة استخدام موارد المؤسسة لافتة الى أن التقديم على الطلب الاسكاني سابقا يتسبب في تزاحم المراجعين بالجهات الحكومية ومراكز الخدمة التابعة للمؤسسة.

وذكرت أن الربط الالكتروني بين (السكنية) والجهات الحكومية سيسهم في تزويد المؤسسة بالمستندات اللازمة الكترونيا بما فيها متطلبات وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات المعنية.

وقالت ان الخدمات الالكترونية الجديدة التي أعدتها الكفاءات الوطنية العاملة بالمؤسسة سيستفيد منها أصحاب الطلبات القائمة والمخصص لهم قسائم وكذلك من بدأ في بناء قسيمته اذ يمكنه تقديم طلب ايصال التيارالكهربائي الكترونيا أو طلب ايقاف صرف بدل الايجار أو طلب بدل ايجار للقسائم الخاصة اضافة الى توثيق قسائم بالرهن وتغيير جهة العمل وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكدت بوشهري أن (السكنية) تعمل على التحول الكلي لخدماتها الورقية الى نظيرتها الرقمية والالكترونية لافتة الى أن المؤسسة ستعمل على اضافة المزيد من الخدمات الأخرى وصولا الى توفير كافة الخدمات على موقعها الالكتروني.

وبينت أن هذه الخطوة من شأنها حفظ حقوق المواطنين واطلاعهم على كل ما يتعلق بمعاملاتهم في المؤسسة بكل شفافية داعية المواطنين الى الاستفادة من هذه الخدمات.

