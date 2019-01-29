وطن النهار

قرر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، تشكيل فريق عمل لوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى الى جانب توضيح الرؤية والرسالة والاهداف ووضع الخطط التشغيلية لقطاعات الهيئة بالاضافة الى خطة اعلامية تتوافق مع استراتيجية القوى العاملة.

واعتمد الموسى في قراره الصادر ان يكون الفريق برئاسة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح وممثل عن كل قطاع من قطاعات الهيئة، وسمح القرار بالاستعانة في اداء مهامه من ذوي الخبرة والاختصاص.

واكد ضرورة أن يأخذ الفريق قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الفريق، مشيرا الى انه ستصرف مكافأة لرئيس واعضاء الفريق وفق قرارات ديوان الخدمة على ان تعقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي.

