وطن النهار

تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم مساء أول من امس افتتاح المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط وذلك في فندق كورت يارد.

هذا وأناب سموه في حضور الافتتاح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

وكان في استقبال ممثل سموه رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال جاسم الخرافي.

وألقى نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله كلمة جاء فيها: أفخر أن أتواجد اليوم ممثلا لصاحب السمو أمير البلاد في انطلاق المعرض الحادي عشر للمخترعين هذا المعرض الذي يتبناه النادي العلمي منذ فترة وسنة بعد سنة نراه يكبر وينمو ويأخذ سمعة عالمية أكبر فأكبر لله الحمد.

وأضاف: «يعتبر هذا المعرض الأكبر في الشرق الأوسط ضمن أكبر خمس معارض في العالم لله الحمد هذا العام تشرفت الكويت باحتضان ممثلين لـ43 دولة بالإضافة إلى ممثلين مكتب اختراعات دول مجلس التعاون الـ(وايبو العالمية) وكذلك نفخر بدعم منظمة اليونسكو لفعاليات النادي العلمي في هذا المعرض للسنة الأولى، وكل الشكر للقائمين على هذا المعرض من إداريين ومشاركين ونأمل من شبابنا وشابتنا الاستفادة من هذه المعارض والاستمرار في الامتياز والتميز من أجل خدمة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال جاسم الخرافي كلمة قال فيها: أشكر حضوركم وأشكر دعم رجال الصحافة والإعلام ونبارك للكويت وأهل الكويت افتتاح هذا المعرض بمشاركة 43 دولة والذي يدعو الى الفخر والسعادة.

وزاد: «إن ما سمعناه من المخترعين من اشادة في الكويت وفي سمو الامير ورعايته لهذا الحفل يثلج الصدور وله أثر كبير بنجاح هذا المعرض وأنبه إلى ان حفل الختام سيقام يوم غد (اليوم) لتحديد الفائزين، معرباً عن الشكر والتقدير لوزارة الداخلية التي قامت بجميع الإجراءات وسخرت كل الظروف لتسهيل عمل النادي العلمي والمساهمة بانجاح هذه الفعالية، داعياً الجميع للحضور الى مشاهدة هذه الاختراعات والمنتجات والتي يمكن الاستثمار فيها والاستفادة منها، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع وان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه».

بعدها ألقى سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان كلمة أعرب فيها: عن سعادته لتواجده مؤكداً اننا في الولايات المتحدة نعتقد اننا مركز ابتكار لكن الان وفي الايام المقبلة فإن الكويت هي المركز سواء هنا او في منطقة الشرق الاوسط. وقال: «ان هذا المعرض وفي نسخته الـ11 في غاية الاهمية وقد تحدثت مع منظمي المعرض والمؤتمر واتطلع الى ان ألتقي بالمتنافسين لجائزة «افضل اختراع» يوم الاربعاء المقبل (غداً)».

استطرد: «لقد جمع هذا المؤتمر نخبة من المخترعين خاصة الشباب منهم سواء من الكويت أو الشرق الاوسط ما يشجع على زيادة الاهتمام بالعلوم وهناك رسالة لابد من ايصالها لكل مدرسة في الكويت من خلال هذا المؤتمر وهي ان العلوم والابتكار هما مستقبل اي بلد». ومضى قائلاً: «ولتعلمي انه لا يهم ان كانت الدولة مصدرة للنفط او اي شيء اخر فلا بد من تنويع الاقتصاد وهذا ما تحاول الكويت فعله»، مشيراً إلى أنهم «في السفارة نعمل بشكل مباشر مع الحكومة الكويتية خاصة وزارة الاعلام والمكتبة الوطنية لمراجعة التشريعات التي تحمي الملكية الفكرية خاصة لهذه الاختراعات وذلك لحفظ حقوق الملكية والتسويق وحماية هذه الاختراعات من السرقة ونتطلع خلال الشهرين القادمين من مراجعة وتقوية هذه القرارات وذلك تشجيعا للشباب»، داعياً في ختام كلمته للشباب المبتكر الذي يتطلع ان يكون من اصحاب الاعمال الصغيرة ان هذه الخطوة سوف تسهم في تشجيع الاستثمار الاجنبي في الكويت. وقد قام ممثل سموه بجولة في أرجاء المعرض واطلع على ما احتواه من اختراعات علمية متنوعة.

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي الـ11 للاختراعات في الشرق الأوسط طلال الخرافي عن الاعتزاز برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للمعرض مما كان له بالغ الأثر في نجاح فعالياته.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين على هامش حفل افتتاح المعرض أول من أمس الأحد إن هذا المعرض الذي يقام برعاية أميرية سامية يحظى بمشاركة 43 دولة معبرا عن الفخر بهذا الإنجاز واشادات المخترعين بالدور الرائد لسمو أمير البلاد في رعاية ودعم العلم والعلماء والمخترعين.

وتقدم بوافر الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح على ما قامت به من جهود لتسهيل وإنهاء الإجراءات للمشاركين في المعرض من مختلف دول العالم.

وثمن الخرافي الدور المتميز الذي قامت به وزارة الخارجية الكويتية وتسخيرها كل الإمكانات لمساندة النادي العلمي ومتطوعيه لإنجاح هذا المعرض الذي يضم عددا كبيرا من المخترعين داعيا أهل الكويت والقطاع الخاص إلى زيارة المعرض والتعرف على أهم الاختراعات والاستثمار فيها.

من جانبه ثمن السفير الأميركي لدى البلاد لورنس سيلفرمان اهتمام الكويت بتشجيع الابتكار من خلال الاهتمام بالعلوم في المدارس وكذلك خريجي كليات الهندسة.

وأكد السفير سيلفرمان في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المعرض بضرورة التشديد على حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات العلمية والأدبية التي تضمن حقوق المخترعين لافتا إلى أهمية تنظيم هذا المعرض سنويا.

وتقدم سيلفرمان بالشكر للنادي العلمي على تنظيمه مثل هذا المعرض الدولي المهم الذي يسهم في مستقبل التنمية الاقتصادية للكويت، مشيرا إلى التعاون المباشر في دعم الاختراعات وحمايتها بين سفارة بلاده والحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الإعلام الكويتية ومكتبة الكويت الوطنية.

يذكر أن المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط يقام تحت شعار (لقاء المستثمرين بالمخترعين) ويستمر حتى 30 يناير الحالي ويستضيف هذا العام مخترعين يمثلون 43 دولة ومن المتوقع تقديم أكثر من 150 اختراعا.

وانطلق المعرض في الكويت عام 2007 برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأصبح ثاني أكبر معرض عالمي للاختراعات بعد معرض جنيف الدولي حسب التصنيف الدولي.

ويحظى هذا الحدث الفريد من نوعه في الشرق الأوسط باهتمام إقليمي وعربي ودولي ويسلط الأضواء على الاختراعات والإبداعات من مختلف دول العالم والاختراعات الكويتية خصوصا ويبرز الوجه الحضاري للكويت ودورها في دعم وتشجيع المخترعين لخدمة البشرية.

