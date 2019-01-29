وطن النهار

عقد رئيس مجلس الادارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ورئيس اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج أمس الاثنين جلسة مباحثات مع المدير العام لوكالة الانباء القيرغيزية (خابار) قوبانيتشتبيك تابلدييف الذي يزور البلاد حاليا بدعوة رسمية من (كونا) تستمر يومين.

وتناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات بين الوكالتين وتعزيز التعاون ليشمل مختلف المجالات الاعلامية التي تخدم البلدين الصديقين كما تم بحث الدور الذي تقوم به وكالات الانباء وسبل تطوير الخدمات الاعلامية التي تقدمها ومستقبل الوكالات في ضوء تعدد وتنوع وسائل الاعلام واستثمار التطور التكنولوجي والمشاريع في دعم العمل الاعلامي.

ووقع الجانبان على اتفاقية تعاون بين وكالتي (كونا) و(خابار) تتضمن تبادل الاخبار والصور والافكار والخبرات والتجارب بين الجانبين اضافة الى تبادل الزيارات والتنسيق بينهما في المحافل الدولية والمجالات الاعلامية.

واعرب الدعيج عن اعتزازه بهذه الاتفاقية التي تجسد رغبة الجانبين في دعم التعاون الاعلامي والاستفادة من التجارب الناجحة والمتميزة وتطوير العمل في وكالات الانباء.

وأكد حرص (كونا) على التعاون مع مختلف المؤسسات الاعلامية والعالمية خاصة وكالات الانباء لتحقيق المصلحة المشتركة خاصة فيما يتعلق بتبادل الاخبار والتقارير اليومية المصورة في جمهورية قيرغيزيا الصديقة والدول المجاورة لها.

