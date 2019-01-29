وطن النهار

نظمت الحملة الوطنية لاسقاط قروض وديون الكويتيين مساء امس الأول في جمعية المحامين ندوة للحديث عن قضية اسقاط القروض شارك فيها عدد من الناشطين والمختصين وبحضور شعبي حاشد.

بداية اكد استاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. ابراهيم الحمود قانونية ودستورية اسقاط القروض، مشيرا الى عدم وجود اي مادة قانونية او دستورية تمنعه على الاطلاق لاسيما وأن المادة 25 من الدستور تدعو الى التضامن الاجتماعي.

وردا على مخالفة قضية اسقاط القروض لمبدأ المساواة، اوضح الحمود انها لا تخالف هذا المبدأ على الاطلاق، مبينا ان المساواة التي عنى بها الدستور هي المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية وأن مبدأ المساواة يقتضي وجود اسس تحققه وهي لا تتوافر في المجتمع الذي يتفاوت فيه المواطنون من ناحية الدخل والظروف المعيشية.

وأشار الى ان اسقاط القروض لا يؤثر في الميزانية العامة للدولة ولا يسبب اي تضخم مالي، لافتا الى ان حجم القروض الاستهلاكية يكلف نحو مليار و300 مليون دينار ويمكن للدولة شراؤها من البنوك وتبقى هي مدينة للبنوك عوضا عن المواطنين، وأن الدولة سبق وأن دفعت مبلغ 1000 دينار لكل مواطن بكلفة تقارب حجم القروض الاستهلاكية دون ان يؤثر ذلك على الميزانية او يسبب تضخما. وذكر الحمود ان الدولة سبق وأن تدخلت لاسقاط القروض بسبب ازمة الرهونات لمنع الأزمة المالية في القطاع الخاص في العام 2008 وقبلها في شراء بعض المديونيات الصعبة بعد التحرير لانقاذ القطاع المصرفي، مضيفا ان اسقاط القروض له ايجابيات على الدولة والتجار والأسر والمواطنين.

بدوره، دعا الناشط ابراهيم دشتي الحكومة الى قراءة الحالة الاقتصادية للمجتمع الكويتي ولاسيما أن قضية القروض تتعلق بالشق الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا الى ان للقروض انعكاسات على الأسرة الكويتية سببت تفككا اسريا بسبب تردي الأوضاع المالية لديها. وأشاد دشتي بنجاح الحملة الشعبية لاسقاط القروض على مدى 53 يوما، مشيرا الى ان الأموال هي ملك للشعب لا الحكومة التي تعد مفوضة لادارتها، حيث انتقد التدخل الحكومي لانقاذ بعض المؤسسات والتجار وشطب ديون بعض الدول دون اي سند. ولفت الى ان الدولة خسرت اموالا طائلة وضخمة بسبب مشاريع وهمية وصناديق تنموية ومالية غير مجدية، في وقت ينتقد فيه البعض اسقاط القروض عن المواطنين رغم ان المبلغ الذي سيدفع لهذه القضية لا يعادل شيئا من المبالغ الطائلة التي خسرها الشعب والدولة. ورد دشتي على معارضي اسقاط القروض من باب انها تخالف مبدأ العدالة، موضحا ان العدالة في المجتمع الكويتي هي عدالة نسبية وليست مطلقة وأن هناك مفهوما خطأ في تطبيق العدالة، منتقدا توزيع المزايا والجواخير والشاليهات على المقربين والتجار في وقت يتم التحدث فيه عن مبدأ العدالة.

من جانبه، قال الممثل عن التيار العروبي محمد العجمي، ان قضية اسقاط القروض اشبعت بحثا منذ سنوات والكل بات يعرف تفاصيلها من النواحي القانونية والاجتماعية والاقتصادية، منوها الى ان هذه القضية لها انعكاسات على الأسرة الكويتية في المحاكم التي باتت مليئة بالقضايا المالية والطلاق والتشتت الأسري بسبب تعثر المدينين.

وتحدث العجمي عن حجم مأساة المدينين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود ومدى جدوى وايجابية اسقاط القروض عنهم للعيش بكرامة في وطنهم، بوقت وصف فيه الحكومة بالدائن المتسلط على رقاب الكويتيين كونها من اكبر ملاك البنوك وشركات الاستثمار بشكل غير مباشر.

من ناحيته، قال الناشط السياسي والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة عايض ان الكثير من المواطنين سقطوا ضحايا للديون والقروض، مشيرا الى انه كان احد هؤلاء حيث اضطر للعمل والدراسة في آن واحد منذ ان كان عمره 17 عاما كي يوفر دخلا له ولعائلته.

وأشار ابو خوصة الى ان البنوك تعاني من قلة عمليات الاقتراض من قبل المواطنين لذا قررت الحكومة مشروعين الأول الاقتراض من البنوك والآخر تحويل المواطنين من بنك التسليف الى البنوك، لافتا الى ان هناك مخططا لانقاذ البنوك وليس المواطنين حيث زادت الاقتراض من 70 الف الى 95 الف دينار وسمحت للمستثمر الأجنبي ان يمتلك البنوك مقابل انقاذ التجار.

