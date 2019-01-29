وطن النهار

في جلسة امتدت اكثر من 4 ساعات طغت عليها ملامح الجدل والاعتراضات على بعض المواضيع، وافق المجلس البلدي على تخصيص ارض متنزه ابو حليفة بواقع 500 بيت للرعاية السكنية ليتسنى للمؤسسة لها توزيع المنطقة على المواطنين المستحقين، كما وافق على طلب الادارة العامة للطيران المدني تخصيص مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة المبنى الجديد لصالات السفر والوصول ومبنى مواقف السيارات والجسر الرابط بينهما ضمن حدود مطار الكويت الدولي وكان رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي افتتح الجلسة، مطلعا الاعضاء على كتاب شكر من قبل صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد حول الاصدار الخاص للمجلس البلدي «محاضر تاريخية للمجلس البلدي منذ عام 1932».

ومن جانب اخر صادق المجلس على كتاب وزير البلدية بشأن محاضر اجتماعات المجلس رقم 10،11،12/2018 ومن خلال جدول الاعمال استخدم الاعضاء المادة 25 بإحالة اعتراض الوزير على الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن اشتراطات الامن والسلامة بجميع الابنية بإضافة طفايات الحريق وكاشف الدخان والغاز وكذلك الاقتراح المقدم من احمد هديان بتعديل مدخل ومخرج منطقة النسيم بين قطعة 3، 1.

واحال المجلس كتاباً مقدماً من الجمعية للحماية من اخطار الحريق الى لجنة المهن الهندسية، كما حولّ كتاب وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن اصداره قراراً وزارياً يتعلق بإجراءات اعداد ورفع الدراسات والتقارير للمجلس البلدي.

بدوره قال العضو مشعل الحمضان: اشكر وزير البلدية في حرصة على التأكيد على المدة الزمنية للمعاملات وعدم التأخير فيها، داعيا إلى ان تكون لدى مكتب الوزير عقوبات إدارية في حال عدم الرد على مقترحات الاعضاء.

وقال العضو حمد المدلج: نثمن دور الوزير في تسريع الردود على مقترحات الاعضاء، مطالبا بعدم تضارب الاختصاصات وتداخلها بين الادارة القانونية والمكتب الفني والجهاز التنفيذي.

من جانبه قال فهيد المويزري: ان اغلب ردود الجهاز التنفيذي على معاملات واقتراحات الاعضاء غير واضحة، مطالبا بان تكون الردود فنية واكثر وضوحا .

واكد حمود العنزي على ضرورة دعم الادارات التابعة للوزير بتشديد الرقابة على الادارة القانونية والجهاز التنفيذي. أما بشأن الردود فكان ابرز ما جاء فيها الرد على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن الوضع القانوني لاستغلال خيام المناسبات بشكل دائم في بعض المناطق، لم يكتف المجلس بالرد وقال المحري ان الخيام تؤجر بمبالغ كبيرة فلماذا لا تتم ازالتها، مشددا على اهمية وضع لائحة خاصة بها او تنظيمها.

وحول الرد على سؤال المدن العمالية أشار العضو حمود العنزي إلى رفض الجهاز التنفيذي تزويد المجلس البلدي بدراسات الجدوى بالمدن العمالية احتجاجا للسرية حيث اعترض العنزي على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمشاريع المدن العمالية واكد العنزي ان تذرع الجهاز التنفيذي بسرية المعلومات يمثل تعطيلاً حقيقياً لدور المجلس البلدي كما يمثل انتهاكاً لمبدأ الشفافية والمساءلة التي ينتهجها مجلس الوزراء.

واوضح أن الأسئلة فنية بحتة متعلقة بدراسات الجدوى التي يفترض فيها ان تكون منشوره للجميع وبكل شفافية بحيث تعرف الجهات الرقابية حقوق الدولة والمردود الاقتصادي لتلك المشاريع، وان وضع الجهاز التنفيذي السرية لتلك المعلومات الفنية يمثل تعطيلاً غير مقبول لدور المجلس البلدي الرقابي على الجهاز التنفيذي.

وعبر العنزي عن أسفه ان تكون بلدية الكويت اول جهة حكومية ترفض تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي اقرها مجلس الوزراء قبل أسبوعين والتي نصت في أولويتها الأولى الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة.

وتساءل ماهو الأساس القانوني لوضع الجهاز التنفيذي السرية على دراسة المردود الاقتصادي للمدن العمالية خاصة ان المدن العمالية قضية محورية ودراستها جيدا من الجهات الرقابية بما فيها المجلس البلدي يسهم في تسريع انجازاتها بدون ملاحظات.

كما ان احتجاج الجهاز التنفيذي بسرية دراسات الجدوى للمشاريع يثير الكثير من الشكوك حول أدارة الجهاز التنفيذي لهذه المشاريع ويوحي بأن ان لدى الجهاز ما يخفيه في هذه المشاريع او بعدم قدرته على إقناع المجلس البلدي بأعمال تلك المشاريع.

وطالب العنزي وزير شؤون البلدية بالتدخل لتعزيز الشفافية في البلدية وتفعيل استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كما كشف عن ان جميع الخيارات مفتوحه لرفع السرية عن الأوراق الفنية الخاصة بالمشاريع باللجوء لهيئة النزاهة و مجلس الوزراء .

ومن ثم اطلع المجلس على جميع محاضر اجتماع اللجان، وفيما يخص ورشة لجنة محافظة العاصمة، وأعلن مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي ان البلدية خاطبت لجنة المناقصات في شهر ديسمبر الماضي لاعتماد المكاتب التي ستدخل في مسابقة تطوير أسواق المباركية المرحلة الثانية.

وحول طلب وزارة التربية الموافقة بصفة مؤقتة على استغلال عدد من القسائم في منطقة الجابرية، علق المنفوحي بقوله: ان البلدية تحترم قرارات المجلس البلدي في منع تخصيص مدارس خاصة في السكن الخاص، مؤكدا أن البلدية طلبت الحل من الادارة القانونية حيث تم استلام الطلب خلال اسبوع وتمت الموافقة على جاء في توصيات البلدي.

واكد عدم وجود حالات او تخصيص للمدارس ضمن السكن الخاص، كما انه ليس هناك كيدية في هذا الامر وقام المجلس بإحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي.

وتعليقا على طلب وزارة المالية اصدار التراخيص واعتماد حساب المساحات التجارية طبقا للقائم على الطبيعة لمبنى مواقف السيارات «سوق الصفاة» في منطقة القبلة القطعة التجارية التاسعة الذي جاء بعدم موافقة اللجنة عليه قال المنفوحي ان المشروع مطروح بنظام الـ «BOT» عن طريق وزارة المالية، ومن حدد نسبة البناء هو المجلس البلدي موضحا أن المستثمر الجديد أشار إلى النسبة التجارية المتوافرة وما تم السماح له بها ضمن العقد الجديد ومع ذلك اكدت البلدية عدم صحتها.

وبين المنفوحي أن المستثمر اكد دفعه للرسوم المستحقة إلى وزارة المالية وبالتالي الادارة القانونية في البلدية ارتأت عرضها على المجلس متوقعا أن يذهب المستثمر إلى القضاء في نهاية المطاف.

واضاف ان البلدية في هذا الموضوع تعمل على حل مشكلة «حكومية -حكومية» لاسيما أن وزارة المالية طرحت المشروع دون الرجوع إلى البلدية بمساحة 9000 م وتمت إعادة الطلب إلى لجنة العاصمة.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للرياضة ووزارة الاشغال استحداث مواقف سيارات سطحية مؤقتة وطرق تخديمية لخدمة ستاد جابر المبارك الحمد الواقع ضمن حدود نادي الصليبخات، وافق على طلب جامعة الكويت باستحداث مبنى مواقف سيارات وفصول دراسية مكون من ارضي وستة ادوار وسطح سفلي وعلوي ضمن حدود الجامعة بمنطقة الخالدية.

ووافق أيضاً على الاقتراح المقدم بشأن قيام البلدية بكشف دوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية، كما رفض نقل تبعية مشاريع المدن العمالية إلى هيئة القوى العاملة، ووافق على الاقتراح المقدم بشأن بناء سور حول مقبرة الغربة «عشيرج مقبرة العوازم».

ووافق المجلس على طلب الادارة العامة للطيران المدني استغلال المساحات التجارية لخدمة المبنى الجديد لصالات السفر والوصول ومبنى مواقف السيارات والجسر الرابط بينهما ضمن حدود مطار الكويت الدولي، كما وافق على مشروع مركز الفروانية الثقافي بمنطقة جليب الشيوخ منطقة الاستعمالات الحكومية إضافة إلى الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تخصيص موقع لمركز الكويت الدولي لتأهيل المعاقين ضمن منطقة العارضية وحفظ المجلس تسمية منطقة جنوب غرب عبدالله المبارك المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحين صدور اللائحة من قبل مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو د. علي بن ساير بشأن تخصيص ارض متنزة ابو حليفة الواقع بالجهة الجنوبية من المنطقة القائمة للرعاية السكنية ليتسنى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيع المنطقة المذكورة على المواطنين المستحقين.

وحول كتاب التنازل من قبل هيئة الزراعة قال نائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية محمد الزعبي بانه تم الرد على كتاب تنازل الهيئة بالرفض بانها لا تملك قرار التنازل بموجب قرار التنظيم، كما انه هناك قرار من الهيئة يمنعها بالتنازل عن الاراضي المخصصة للزراعة.

