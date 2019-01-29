وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية بالتعاون مع مركز نظافة الجليب بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة تنفيذ حملة لازالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة جليب الشيوخ تزامناً مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #تواصل_معنا لإزالة التعديات على املاك الدولة .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد سالم الخرينج بأن الإدارة تقدم كل الدعم والمساندة للاجهزة الرقابية بالمحافظة وذلك بتوفير آليات وعمال نظافة فضلا عن تطبيق القانون على المخالفين سواء في حملات النظافة أو إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأضاف بأن الحملة التى نفذها مركز الجليب أسفرت عن رفع 10 سيارات مهملة وسكراب وإرسالها إلى موقع الحجز فضلا عن رفع حمولة 600م3 من المخلفات الناتجة عن عمليات الازالة، لافتاً إلى أنه تم توفير6 تريلات و4 نسافات كبيرة، 2 رافعة شوكية فضلا عن جرافة كبيرة و 30 عامل نظافة. وذكر الخرينج بأن الحملات مستمرة للقضاء على جميع الظواهر السلبية التى تشوه المنظر الجمالي للبلاد ، مشيراً إلى أن جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف جولاتها الميدانية لإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة . من جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالفروانية المهندس فهد المويزري بأن الهدف من الجولات الميدانية التى ينفذها مفتشو القسم على مختلف المناطق بالمحافظة رصد التعديات على أملاك الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.

