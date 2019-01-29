دوليه

حجز المنتخب الياباني مقعده في المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية التي تختتم في الإمارات يوم الجمعة المقبل، بعد فوزه الكبير على نظيره الإيراني 3-0 امس على ملعب ستاد «هزاع بن زايد» بنادي العين في المربع الذهبي للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم حسم «محاربو الساموراي» الفوز في الشوط الثاني بهدفين حملا توقيع يويا اوساكو، حيث جاء الهدف الأول من ضربة رأس في الدقيقة 56 ثم سجل اوساكو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 67 قبل أن يختتم جينكي هاراغوتشي التسجيل في الوقت بدل الضائع.

ويلتقي الفريق الياباني في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين الإمارات وقطر على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي في 05:00 مساء اليوم، في الوقت الذي يتطلع فيه كل من «الأبيض» و«العنابي» إلى خطوة جديدة على طريق النجاح في البطولة.

وقبل بداية هذه النسخة، لم يحظ كل من المنتخبين الاماراتي والقطري بترشيحات قوية لبلوغ هذه المرحلة في البطولة الحالية ولكن «الأبيض» بدعم جماهيره شق طريقه إلى المربع الذهبي كما سبقه «العنابي» إلى نفس الدور بعدما قدم عروضا أذهلت الجميع حيث ظهر بشكل مغاير لمعظم التوقعات. والآن، بات كل من الفريقين يحلم بالاستمرار في رحلة المنافسة على اللقب القاري الذي لم يحرزه أي منهما من قبل. وبغض النظر عن هوية الفائز في مباراة اليوم، ستكون الكرة العربية الفائز الأكبر حيث ضمنت مقعدا في نهائي هذه البطولة بعدما غابت عن النهائي في النسختين الماضيتين عامي 2011 و2015. وفي ظل الترشيحات متوسطة المستوى التي سبقت المنتخب الإماراتي إلى هذه النسخة من البطولة، لم يكن الحضور الجماهيري في مباريات الفريق بالدور الأول على المستوى المطلوب خاصة في المباراة أمام المنتخب التايلندي وكذلك في مباراة الفريق أمام منتخب قيرغيزستان في الدور الثاني (دور الستة عشر). ولكن المباراة أمام المنتخب الأسترالي في دور الثمانية أكدت أن الفريق استعاد ثقة جماهيره التي اكتظت بهم مدرجات ستاد «هزاع بن زايد» بالعين. والآن، ينتظر أن يكون الحضور الجماهيري هو السلاح الأقوى للأبيض في هذه الموقعة الصعبة والحاسمة على ستاد «محمد بن زايد» الذي تبلغ سعته الرسمية أكثر من 37 ألف مقعد. أما السلاح القوي الآخر الذي يعتمد عليه المنتخب الإماراتي فيتعلق بالحالة المعنوية للفريق التي ارتفعت بشكل هائل بعد الفوز الثمين على المنتخب الأسترالي حامل لقب البطولة. ورغم فوز الفريق على أستراليا بهدف وحيد، أكدت المباراة وأسلوب اللعب والحماس الشديد لدى اللاعبين أن المنتخب الإماراتي قادر على المنافسة وإحراز المزيد من التقدم في البطولة. وفي المقابل، أطاح المنتخب القطري بمنافسه الكوري الجنوبي وصيف حامل اللقب وذلك بالتغلب عليه في دور الثمانية بهدف نظيف وهي نفس النتيجة التي فاز بها على نظيره العراقي في دور الستة عشر. ومع تأهله للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، ارتفعت معنويات العنابي بشكل كبير لتصبح من أهم أسلحة الفريق في مباراة اليوم والتي يخوضها أمام الجماهير العريضة للأبيض الإماراتي. كما يستمد الفريق سلاحا آخر من انتصاره الثمين على المنتخب العراقي في دور الستة عشر حيث لم يكن الفريق في أفضل حالاته لكنه حقق الفوز ما يعني أن الفريق لديه القدرة على تحقيق الفوز حتى وإن لم يقدم نفس المستوى الذي يقدمه في باقي مبارياته. وما يضاعف من حجم التحدي الذي يواجهه الأبيض بقيادة زاكيروني أن الفريق يبدو مهددا بفقدان اللاعبين محمد غريب وفارس جمعة للإصابة فيما يعود لصفوف الفريق اللاعب خميس إسماعيل بعد انتهاء إيقافه. وفي المقابل، يغيب عن صفوف العنابي في مباراة المربع الذهبي اللاعبان عبد العزيز حاتم وبسام الراوي للإيقاف بسبب الإنذارات فيما يعود عبد الكريم حسن وعاصم ماديبو لصفوف الفريق.

