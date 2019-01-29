دوليه

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهانٍ الى اللاعبين سلمان الموسوي ومحمد بدر ومحمد الموسوي بمناسبة فوز المنتخب الوطني للكراتيه بالميدالية الذهبية الذي مثلوه في بطولة باريس المفتوحة (البريمير ليغ كراتيه 1) التي أقيمت في عاصمة الجمهورية الفرنسية باريس.

أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز المنتخب بهذه البطولة ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهانٍ إلى اللاعبين بمناسبة فوز المنتخب بالميدالية الذهبية متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهانٍ مماثلة.

بدوره، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيات تهنئة إلى لاعبي المنتخب، مشيدا بهذا الانجاز الذي يعكس عطاء ونجاح الشباب الرياضي الكويتي في المحافل الرياضية القارية والدولية كافة.

من جانبه، اشاد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بإنجاز المنتخب، معربا عن امله بمواصلة مسيرة الانجازات لرفع علم البلاد عاليا في المحافل الدولية.

