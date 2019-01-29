دوليه

طالعتنا احدى القنوات الفضائية في برنامج حواري رياضي معروف بأن مقدم البرنامج يناشد سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بالتدخل بالسرعة الممكنة في أمر يخص انتخابات الاتحادات الرياضية القادمة من اجل ابعاد إحدى الشخصيات الرياضية من منصب رياضي عالٍ. الى هنا انتهى الخبر وبدأ الجميع يتداول هذا المقطع التلفزيوني ويبدي وجهة نظره في هذا النداء... حيث جاءت الانتقادات على هذا الموضوع بالتالي :

لماذا الاستغاثة بهاتين الشخصيتين... أليس هناك وزير مختص ومدير هيئة للرياضة ومجلس ادارة للهيئة وايضا لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة؟

هل لديك اثباتات لهذا الامر؟ وان وجدت فالاحسن ان تقدمها للمشاهدين الرياضيين؟

لماذا لم تتجه الى هيئة الفساد بالادلة الثابتة لكي تشتكي من هذا الامر؟

انت تعلم منذ أن بدأت العمل الاعلامي بأن ما تحدثت عنه موجود في انتخابات الهيئات الرياضية منذ زمن بعيد... الا ان ابطاله تغيروا!

للعلم بأن الاتحادات بعد تشكيلها سيكون هناك مادة من ضمن نظامها الاساسي في كيفية اختيار اعضاء اللجنة الاولمبية... فالاختيار ليس شخصياً لرئيس الاتحاد؟

اذا فالاهمية في هذا الموضوع هي مصداقية من يمثل الاتحادات في اختيار اعضاء اللجنة الاولمبية ومدى التزامه بما أقر في مجلس ادارة الاتحاد... فهل سيلتزم ام انه سيلعب لعبة الكراسي الموسيقية المصلحية؟

